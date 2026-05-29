Madrid. El famoso y polémico pastor evangélico Franklin Graham no se esconde en mostrar su simpatía por Donald Trump, de quien es uno de sus principales asesores espirituales, y asegura en una entrevista con EFE que el presidente estadounidense “es solo un hombre”, no es Dios ni Jesucristo ni el “salvador del mundo”.

“El presidente Trump es un hombre; él no es Dios, no es Jesucristo, no es el salvador del mundo. Creo que a veces la gente se deja llevar y tratan de posicionarlo en un rol mayor. Pero él no lo hace; no creo que él busque eso para sí mismo”, dice.

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Está en Madrid porque este fin de semana es el invitado principal del Festival de la Esperanza, que va a reunir a miles de fieles evangélicos en un controvertido acto donde las alabanzas a Dios se mezclarán con discursos políticos ultraconservadores.

Su cara está en carteles, autobuses y marquesinas de toda la capital. Dice que no está aquí para “hacer discípulos evangélicos”, simplemente para “compartir con la gente de España cómo pueden tener una relación personal con Dios”, y asegura que el hecho de que el acto sea una semana antes de la llegada del papa León XIV a Madrid es “simplemente coincidencia”.

“La gente en Europa y España quiere saber lo que Dios tiene que decir. No les importa tanto lo que la iglesia tiene que decir, sino lo que Dios tiene que decir. Y a veces las iglesias se involucran en política, pero lo que la gente quiere saber es: ¿qué tiene Dios para mí? ¿Qué tiene Dios que decir?”, afirma.

“El sexo no es amor”

Sin embargo, tanto su amistad con Trump -del expresidente Joe Biden critica que no “apoyó en absoluto” la fe cristiana- como sus prédicas ultraconservadores contradicen esa idea de no involucrarse en política.

“Nosotros damos la bienvenida a todos y, por lo tanto, la comunidad LGBTIQ es absolutamente bienvenida a venir, pero quiero que sepan la verdad. Les estaría haciendo un gran flaco favor si no les dijera la verdad y lo que Dios tiene que decir. Dios nos hizo y él nos creó. Hombre y mujer. Esa es la forma en que nos creó”, argumenta.

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Asegura que “Dios ofrece un regalo de salvación” a los gays y cualquier persona que quiera aceptar la fe, pero hay que estar “dispuesto a apartarte de esos pecados”.

¿Amar es un pecado? “No, pero muchas veces la gente confunde el sexo con el amor y el sexo no es amor. La relación sexual Dios la hizo para un hombre y una mujer en una relación de matrimonio”, contesta.

Cercanía con Trump

También defiende que no se involucra en política en su relación con Trump. Su padre, el famoso predicador Billy Graham, era llamado el pastor de los presidentes, pues aconsejó a doce de ellos. Él es más selectivo: prefiere a Trump.

10 Fotos Ofreció una conferencia de prensa luego de la interrupción de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

“Yo no intervengo ante el presidente Trump en lo que se refiere a su política o sus medidas de gobierno. Cuando soy invitado a estar con él en la Casa Blanca, quiero compartir con él la verdad de la palabra de Dios. Pero Trump, de todos los presidentes que hemos tenido, ha sido el más amigable con las personas de fe, y eso incluye a protestantes y católicos”, asevera.

- Y usted que lo conoce bien, ¿cree que se ve a sí mismo como el salvador de Estados Unidos?

- Esa es una pregunta difícil. Yo no, no he tenido esa conversación con él, así que no lo sé.

Esquiva así el debate sobre si el hecho de que Trump publique una fotografía en la que parece compararse con Jesucristo pueda ser idolatría, igual que esquiva las críticas del republicano hacia el papa y se limita a decir que “es un papa americano y es la primera vez”, así que le desea “lo mejor”.

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Alineación con Israel

También defiende las acciones de Trump en Oriente Medio - “ningún otro presidente ha intentado unir Oriente Medio, a los países árabes e Israel- y también el “derecho a defenderse del Estado de Israel”.

No quiere responder a si, como otros pastores destacados estadounidenses, se define como sionista cristiano, pero defiende la alianza entre el evangelismo y el judaísmo.

“La Biblia es muy clara en que Dios le dio la tierra de Canaán o la actual Israel a los judíos y eso él se lo dio a ellos. (...) Los evangélicos creen en la Biblia y por eso ha existido esa alianza”, dice.

Aunque, según él, “el Estado judío de hoy no es un Estado bíblico, es un Estado secular. Es un gobierno secular. Ellos, aunque sean judíos, siguen siendo seculares (...). Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque ellos no representan necesariamente a Dios, pero Dios sí, yo creo, protege a Israel”.

Además, defiende la labor de su organización, Samaritan’s Purse, llevando ayuda a Gaza -ahora están apoyando en la epidemia de ébola en el este del Congo-, pero asegura que aunque “lo que le ha pasado al pueblo palestino es trágico” no “fue iniciado por Israel e Irán tiene una gran responsabilidad”.

“Yo no apoyo la guerra. Creo que todo evangélico se opondría a la guerra. Pero sí creo que el Estado de Israel tiene derecho a defenderse”, subraya.

“Odio ver lo que ha pasado en la guerra, la destrucción, la matanza... Yo no apoyo eso. Pero la guerra es la guerra”.