Los estadounidenses infestados con ébola serán trasladados a Europa para recibir tratamiento, informó el jueves NBC News.

Según el medio, que atribuyó la información a altos funcionarios de la administración Trump, Estados Unidos habilitó un centro en Kenia, con 50 camas de cuarentena, para recibir a cualquier estadounidense que se sospeche pueda haberse contagiado con el peligroso virus, tras el brote registrado en la República Democrática del Congo. El centro que será inaugurado el viernes, será ampliado próximamente para añadir unidades de aislamiento y biocontención, pero una vez haya un diagnóstico positivo, esos pacientes no permanecerán en Kenia ni regresarán a Estados Unidos.

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Se aseguró que serían trasladados a países europeos que cuenten con las capacidades para trata el ébola, aunque aún no se ha determinado cuales países recibirán esos pacientes.

“Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están colaborando con el Departamento de Estado para identificar la ubicación de dicho centro o centros”, declaró un alto funcionario del gobierno a NBC.

Según el gobierno, la determinación de trasladarlos a Europa obedece a la reducción en los tiempos de vuelo. Hasta ahora, solamente un ciudadano estadounidense ha dado al contagio con el virus. Se trata de un cirujano que trabajaba en un hospital del Congo, y que fue trasladado en avión a Alemania. La semana pasada, siete estadounidenses que habían estado expuestos al ébola en el Congo fueron trasladados a Europa, entre ellos el médico hospitalizado en Alemania. Su esposa y sus cuatro hijos se encuentran en cuarentena en Alemania, y otro médico está en cuarentena en la República Checa.

“Es mucho mejor poder transportarlos a un centro que requiera menos tiempo de traslado, en lugar de enviarlos de regreso a Estados Unidos”, dijo el funcionario.

Ayer, el secretario de Estado, Marco Rubio sostuvo que no permitirán el ingreso de personas contagiadas con ébola a Estados Unidos. Ya los CDC habían prohibido la entrada a Estados Unidos a todos los no ciudadanos procedentes del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días.

Otro alto funcionario reveló que ya se han enviado médicos estadounidenses al centro de Kenia y al hospital en Alemania donde está siendo tratado el médico estadounidense.

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El campamento de cuarentena se encuentra en la Base Aérea de Laikipia, en el centro de Kenia. Actualmente hay 1077 casos confirmados de ébola en el Congo, atribuidos a la cepa Bundibugyo, y se han reportado al menos 246 muertes. NO existe una vacuna ni tratamiento para la cepa, considerada muy rara.

De momento no se tiene información sobre otros estadounidenses expuestos al ébola.