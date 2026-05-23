BUNIA, Congo. Residentes enfurecidos de una ciudad en el epicentro del brote de ébola en el este del Congo atacaron e incendiaron una carpa que formaba parte de un centro de salud donde se atiende a personas con el virus, según informó el personal del centro el sábado. Este fue el segundo ataque de este tipo en la región en una semana.

Según los informes iniciales, nadie resultó herido en el ataque, pero mientras los pacientes huían para escapar del fuego, 18 personas con presuntos casos de ébola abandonaron el centro y ahora se encuentran desaparecidas, informó el director de un hospital local.

PUBLICIDAD

Los residentes enfurecidos llegaron a la clínica en la ciudad de Mongbwalu el viernes por la noche e incendiaron una carpa instalada para casos sospechosos y confirmados de ébola por la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, declaró a The Associated Press el Dr. Richard Lokudi, director del hospital de Mongbwalu.

“Condenamos enérgicamente este acto, ya que provocó pánico entre el personal y también resultó en la fuga de 18 casos sospechosos a la comunidad”, declaró.

El jueves, otro centro de tratamiento, en la ciudad de Rwampara, fue incendiado después de que se prohibiera a los familiares recuperar el cuerpo de un hombre local que se sospechaba que había muerto de ébola.

Los entierros de las víctimas del ébola generan ira y frustración

Los cuerpos de quienes fallecieron por ébola pueden ser altamente contagiosos y provocar una mayor propagación cuando se preparan para el entierro y se celebran funerales. Las autoridades gestionan, en la medida de lo posible, la peligrosa tarea de enterrar a las presuntas víctimas, lo que puede generar protestas de familiares y amigos.

El sábado se llevó a cabo un entierro comunitario para pacientes con ébola en Rwampara bajo estrictas medidas de seguridad, en medio de una gran tensión entre los trabajadores de la salud y la comunidad local, según informó David Basima, jefe de equipo de la Cruz Roja encargado de supervisar los entierros.

Soldados armados y policías vigilaban los entierros mientras trabajadores de la Cruz Roja, vestidos con trajes protectores blancos, bajaban los ataúdes sellados a la tierra. Familiares, entre lágrimas, observaban a distancia.

PUBLICIDAD

Basima declaró que su equipo, al llegar al lugar, “enfrentó muchas dificultades, incluyendo la resistencia de jóvenes y de la comunidad”.

“Nos vimos obligados a alertar a las autoridades para que nos ayudaran, simplemente por seguridad”, dijo Basima.

Las autoridades del noreste del Congo prohibieron el viernes los velatorios y las reuniones de más de 50 personas en un esfuerzo por frenar la propagación del virus.

El brote representa un alto riesgo para el Congo, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el brote ahora representa un riesgo “muy alto” para el Congo —un aumento con respecto a la clasificación anterior de “alto”—, pero que el riesgo de que la enfermedad se propague a nivel mundial sigue siendo bajo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró el viernes que se han confirmado 82 casos y siete muertes en el Congo, pero que se cree que el brote es “mucho mayor”.

No existe una vacuna disponible para el virus Bundibugyo, un tipo raro de ébola, que se propagó sin ser detectado durante semanas en la provincia congoleña de Ituri tras la primera muerte conocida, mientras las autoridades realizaban pruebas para detectar otro virus del ébola más común, con resultados negativos. Actualmente hay 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas, aunque se espera que aumenten a medida que se amplíe la vigilancia.

La Dra. Jean Kaseya, directora general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, afirmó que la respuesta al brote debe incluir la construcción de confianza con las comunidades.

PUBLICIDAD

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja informó el sábado que tres de sus voluntarios fallecieron a causa del brote en Mongbwalu. La organización indicó que cree que los tres trabajadores sanitarios contrajeron el virus el 27 de marzo mientras manipulaban cadáveres en el marco de una misión humanitaria no relacionada con el ébola.

De confirmarse, esto retrasaría significativamente la cronología del brote con respecto a la primera muerte confirmada a finales de abril en la ciudad de Bunia, capital de Ituri.

Estados Unidos prohíbe la entrada a personas provenientes de países afectados

Funcionarios federales de salud de Estados Unidos anunciaron el viernes por la noche la prohibición de entrada a los titulares de la tarjeta verde que hayan estado en países afectados por el ébola.

Los titulares de la tarjeta verde son personas que no son ciudadanos estadounidenses, pero que han recibido autorización para vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos.

Según un aviso publicado el viernes en el Registro Federal, el gobierno estadounidense está implementando una norma que restringe la entrada a Estados Unidos a los titulares de la tarjeta verde que hayan estado recientemente en Congo, Uganda o Sudán del Sur.

Se desconoce el motivo por el cual Sudán del Sur figuraba en la lista, ya que el país no ha confirmado ningún caso de ébola hasta el momento en este brote.

Dicha prohibición contribuirá a garantizar que los ciudadanos estadounidenses tengan acceso a pruebas de detección del ébola, rastreo de contactos, control de cuarentena y seguimiento médico, según el aviso.

La ley federal establece un período de espera antes de que dichas decisiones sean definitivas, pero el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. puede argumentar que la orden puede entrar en vigor de inmediato en determinadas circunstancias.