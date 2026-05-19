El gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos no viajar a la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Uganda debido al brote de ébola que afecta a la región africana.

El Departamento de Estado actualizó sus advertencias de viaje y colocó a los tres países en Nivel 4 de alerta, la categoría más alta de peligrosidad, que recomienda “no viajar por ninguna razón”.

Además, la agencia federal exhortó a los estadounidenses a reconsiderar viajes a Ruanda, país que fue colocado en Nivel 3 de alerta.

Estados Unidos restringió desde el lunes la entrada de viajeros provenientes de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur, como medida para evitar la propagación del virus en territorio estadounidense.

PUBLICIDAD

La medida suspende temporalmente el ingreso de personas que no sean ciudadanos estadounidenses y que hayan viajado o permanecido en alguno de esos tres países durante los últimos 21 días. La restricción estará vigente por 30 días.

Los militares estadounidenses, el personal diplomático y sus familiares quedaron excluidos de la prohibición.

El virus comenzó a circular a finales del mes de abril. Este es el decimoséptimo brote en la historia de la República Democrática del Congo y actualmente afecta a la provincia de Ituri.

¿Qué son el ébola y la cepa de Bundibugyo?

El ébola es una enfermedad viral rara pero grave que afecta tanto a humanos como a primates. Se transmite por contacto directo con la sangre y los fluidos corporales de personas o animales infectados, según reseña Agencia EFE.

Es endémica en la República Democrática del Congo, donde fue descubierta en 1976 en un pueblo cercano al río Ébola, del cual toma su nombre el virus.

El periodo de incubación del virus varía entre 2 y 21 días. Durante ese tiempo pueden aparecer síntomas iniciales como fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza o garganta. A medida que avanza la enfermedad, pueden presentarse vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y fallos en las funciones renal y hepática.

La cepa Bundibugyo

El brote registrado en la región de Ituri corresponde a la cepa Bundibugyo, que tiene una tasa de letalidad estimada entre el 25% y el 40%, según Médicos Sin Fronteras.

Se trata del tercer brote detectado de esta variante, tras los ocurridos en Uganda en 2007-2008 y en la República Democrática del Congo en 2012.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el ébola presenta una tasa de mortalidad promedio entre el 25% y el 90%, dependiendo de la cepa.

La variante Zaire es considerada la más letal y es la única que cuenta actualmente con vacunas y tratamientos autorizados.