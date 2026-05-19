Austin. Un estadounidense contrajo ébola en la República Democrática del Congo, golpeada por un brote del virus, y las autoridades buscan evacuarlo hacia Alemania, donde recibirá tratamiento para la enfermedad, según confirmaron las autoridades sanitarias de Estados Unidos el lunes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) informaron que el ciudadano comenzó a presentar síntomas de la enfermedad durante el fin de semana y dio positivo por el patógeno el domingo.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos están trabajando para trasladar a este individuo, junto con otros individuos que estuvieron en contacto con él, hacia Alemania, indicó en una llamada con reporteros Satish Pillai, funcionario de los CDC.

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El gobierno eligió este país europeo debido a “su experiencia previa con el cuidado de pacientes con ébola y a que el tiempo de vuelo es mucho más corto”, agregó Pillai.

Pese a que los CDC no revelaron de manera oficial la identidad ni detalles sobre la persona infectada, la organización cristiana Serge, fundada en Pensilvania, indicó que se trata del misionero y doctor Peter Stafford, radicado en Bunia (RD Congo) desde 2023.

Stafford contrajo el virus mientras estaba trabajando con pacientes con ébola en el hospital Nyankunde, señaló la organización en un comunicado.

Otros dos misioneros de Serge, incluyendo la esposa de Stafford, Rebekah, y el doctor Patrick LaRochelle, también estuvieron expuestos al virus pero no presentan síntomas.

“Los tres profesionales de la salud han cumplido estrictamente con los protocolos de cuarentena establecidos desde la posible exposición”, agregó el escrito.

El brote de ébola ha causado ya 88 muertos en la República Democrática del Congo, según informó la Organización Mundial de la Salud.

El virus comenzó a circular a finales del mes de abril y, hasta el momento, se concentra en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, que destacan por un intenso movimiento de población y su proximidad a Uganda y Sudán del Sur.

Fuera de la RDC, Uganda ha confirmado dos casos en Kampala -incluido un fallecido- y Sudán del Sur un caso en el estado de Equatoria Occidental, cerca de la frontera congoleña.