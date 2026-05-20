Bunia, Congo. La Organización Mundial de la Salud afirmó el miércoles que el riesgo de propagación global del virus del ébola en el Congo y Uganda es alto a nivel nacional y regional, pero bajo a nivel mundial.

13 Fotos El gobierno de Estados Unidos colocó a estos tres países en Nivel 4 de alerta, la categoría más alta de peligrosidad.

La evaluación del riesgo se produjo mientras el jefe del equipo de la OMS en el Congo afirmaba que el brote, que ha provocado 134 muertes sospechosas, podría durar al menos otros dos meses, a medida que se intensificaban los esfuerzos de ayuda para frenar la propagación.

La OMS ha declarado el brote de ébola emergencia de salud pública de importancia internacional, que requiere una respuesta coordinada. El martes expresó su preocupación por la “escala y velocidad” del brote.

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Los preocupados residentes han informado del aumento de los precios de las mascarillas y los desinfectantes tras el brote de un tipo poco común de ébola, conocido como virus Bundibugyo, que se propagó sin ser detectado durante semanas tras la primera muerte conocida, ya que las autoridades realizaron pruebas para un tipo más común que dieron negativo, según informaron expertos sanitarios y trabajadores humanitarios. No hay medicamentos ni vacunas aprobados para el virus Bundibugyo.

Hasta el momento se han confirmado 51 casos en las provincias septentrionales congoleñas de Ituri y Kivu Norte, así como dos en Uganda, declaró el miércoles el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Además, hay casi 600 casos sospechosos y muertes sospechosas, dijo.

“Sabemos que la magnitud de la epidemia es mucho mayor”, afirmó. “Esperamos que esas cifras sigan aumentando”.

Detección retardada

El Congo estaba esperando envíos de Estados Unidos y Gran Bretaña de una vacuna experimental contra distintos tipos de ébola, desarrollada por investigadores de Oxford, según declaró el martes a la prensa Jean-Jacques Muyembe, experto en virus del Instituto Nacional de Investigación Biomédica.

“Administraremos la vacuna y veremos quién desarrolla la enfermedad”, dijo.

Los expertos sanitarios afirmaron que el retraso en la detección del virus, los grandes movimientos de población en las zonas afectadas, así como la crisis humanitaria preexistente, complicaron la respuesta. Partes del este del Congo están en manos de rebeldes armados, lo que dificulta la entrega de ayuda.

Congo dijo que la primera persona falleció a causa del virus el 24 de abril en Bunia, pero la confirmación no llegó hasta semanas después. El cadáver fue repatriado a la zona sanitaria de Mongbwalu, un área minera con una gran población.

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“Eso provocó la escalada del brote de ébola”, declaró el ministro de Sanidad del Congo, Samuel Roger Kamba.

La Dra. Anne Ancia, jefa del equipo de la OMS en el Congo, dijo que las autoridades aún no han identificado al “paciente cero”. Había un largo camino por delante, dijo, y añadió que los recortes en la financiación tenían “un marcado efecto perjudicial en los actores humanitarios.”

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo a los periodistas el martes que la administración Trump “se inclinaría” por los esfuerzos de respuesta al ébola con una prioridad en la financiación de 50 clínicas de emergencia en las zonas afectadas. Hasta el momento, Estados Unidos ha aportado 13 millones de dólares a la lucha contra el ébola.

Necesidad urgente de más recursos

En Bunia, el lugar de la primera muerte conocida, las escuelas e iglesias permanecían abiertas el miércoles, y algunos residentes llevaban mascarillas en la calle. Los residentes dijeron que las máscaras se han vuelto más difíciles de encontrar y que algunos desinfectantes que antes se vendían por 2.500 francos congoleños ahora cuestan hasta 10.000 francos (4,4 dólares).

“Es realmente triste y doloroso porque ya hemos pasado por una crisis de seguridad, y ahora el ébola también está aquí”, dijo Justin Ndasi, residente en Bunia. “Tenemos que protegernos para evitar esta epidemia”.

Trish Newport, responsable de programas de emergencia del grupo de ayuda Médicos Sin Fronteras, declaró que su equipo en Bunia identificó los casos sospechosos durante el fin de semana en el hospital de Salama, donde no hay sala de aislamiento. Intentaron, sin éxito, ubicarlos en otro centro sanitario de Bunia.

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“El equipo llamó a otros centros de salud para ver si tenían casos aislados”, dijo. “Todos los centros de salud a los que llamaron dijeron: ‘Estamos llenos de casos sospechosos. No tenemos espacio’. Esto te da una idea de la locura que hay ahora mismo”.

En Mongbwalu, la ciudad que se encuentra en el epicentro del brote actual, la frontera con Uganda sigue abierta y continúan las actividades de extracción de oro, según Chérubin Kuku Ndilawa, líder de la sociedad civil local.

“No hay pánico; la gente sigue su vida normal, pero también empieza a correr la voz”, afirma Ndilawa.

Los esfuerzos para contener el brote se han visto obstaculizados por la falta de estaciones de lavado de manos en zonas públicas, dijo Ndilawa.

El Dr. Didier Pay, ex director del Hospital General de Mongbwalu, dijo que su clínica estaba tratando a unos 30 pacientes de ébola. Dijo que un estudiante del instituto local de tecnología médica había muerto el miércoles por la mañana.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.