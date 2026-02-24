Un Tribunal Supremo dividido dictaminó el martes que los estadounidenses no pueden demandar al Servicio Postal de Estados Unidos, incluso cuando los empleados se niegan deliberadamente a entregar el correo.

Por 5 votos contra 4, los jueces fallaron en contra de Lebene Konan, una propietaria de Texas que alega que su correo fue retenido intencionadamente durante dos años. Konan, que es negra, alega que los prejuicios raciales influyeron en la actuación de los empleados de correos.

El juez Clarence Thomas, escribiendo para una mayoría de cinco jueces conservadores, dijo que la ley federal que generalmente protege al Servicio Postal de demandas por correo extraviado, perdido o no entregado incluye “la no entrega intencionada de correo”.

En disidencia, la jueza Sonia Sotomayor escribió que si bien la protección contra demandas es amplia, no se extiende a situaciones en las que la decisión de no entregar el correo “fue impulsada por razones maliciosas.” El juez Neil Gorsuch se unió a sus tres colegas liberales en disidencia.

La administración republicana del presidente Donald Trump había advertido de que un fallo a favor de Konan habría provocado una avalancha de demandas similares contra el Servicio Postal, falto de liquidez.

Konan, que también es agente inmobiliario y de seguros, afirma que dos empleados de una oficina de correos de Euless (Texas), perteneciente al área metropolitana de Dallas-Fort Worth, no entregaron deliberadamente el correo que les pertenecía a ella y a sus inquilinos porque, según alega, no les gustaba que fuera negra y propietaria de varios inmuebles.

Según documentos judiciales, la disputa comenzó cuando Konan descubrió que la llave del buzón de una de sus propiedades de alquiler había sido cambiada sin su conocimiento, lo que le impedía recoger y distribuir el correo de los inquilinos desde el buzón. Cuando se puso en contacto con la oficina de correos local, le dijeron que no recibiría una nueva llave ni un reparto regular hasta que demostrara que era la dueña de la propiedad. Así lo hizo, según los documentos, pero los problemas con el correo continuaron, a pesar de que el inspector general de USPS ordenó que se repartiera el correo.

Konan alega que los empleados marcaron parte del correo como no entregable o devuelto al remitente. Según la demanda, Konan y sus inquilinos no recibieron correo importante, como facturas, medicamentos y títulos de propiedad de automóviles. Konan también afirma que perdió ingresos por alquiler porque algunos inquilinos se mudaron debido a la situación.

Tras presentar docenas de quejas a los funcionarios de correos, Konan presentó finalmente una demanda al amparo de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios de 1946, que permite algunas demandas contra el gobierno. El caso se centraba en el alcance de la exención postal especial de la ley.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.