Dos hombres fueron acusados de un delito grave de recibir bienes robados el sábado, después de que la selección nacional de Inglaterra descubrió que parte de su equipamiento había sido robado.

El robo ocurrió mientras el equipo de los Tres Leones se trasladaba desde una base de preparación en Florida hasta Kansas City, donde la selección tendrá su sede de entrenamiento permanente para el Mundial .

Los fiscales del condado de Jackson, Missouri, acusaron a Mustafa Salik y Erfan Kamal, ambos de San Antonio, Texas, del delito grave de clase D, que conlleva una pena de hasta siete años de prisión. La fianza se fijó en 75,000 dólares para cada uno.

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“El condado de Jackson no tolerará ninguna actividad criminal que tenga como objetivo a los visitantes del Mundial, incluidos los equipos internacionales que han viajado aquí para competir”, dijo la fiscal del condado de Jackson, Melesa Johnson. “Agradecemos al Departamento de Policía de Kansas City y a nuestros fiscales de guardia por su rápido trabajo al presentar cargos de inmediato”.

Nada de los bienes robados, cuyo valor se estimó en unos 18,000 dólares, era esencial para los preparativos de la selección.

Según una declaración de causa probable obtenida por The Associated Press, los artículos encontrados en posesión de Salik y Kamal incluían nueve pares de botines, guantes de arquero, un balón de fútbol del Mundial, varios juegos de camisetas y pantalones cortos, aparatos electrónicos, animales de peluche, varias camisetas de la selección nacional firmadas y un set de Lego de zapatos Nike Air valorado en 99.99 dólares.

“Estoy agradecido por el rápido trabajo del Departamento de Policía de Kansas City y de la fiscalía al resolver una investigación a través de varios estados, ayudando a las víctimas de delitos a recuperar bienes robados en tránsito y garantizando que los acusados enfrenten un proceso ”, dijo Quinton Lucas, alcalde de Kansas City, Missouri, en un comunicado a última hora del sábado.

“El liderazgo de seguridad pública de Kansas City continuará garantizando que todos estén a salvo y que los infractores rindan cuentas con rapidez ”.

El robo ocurrió antes de que el avión fletado de Inglaterra llegara a Kansas City alrededor del mediodía del sábado.

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El equipo fue recibido primero en su exclusivo hotel boutique en Prairie Village, Kansas, por la banda de tambores, animadoras y la mascota de los Chiefs de Kansas City de la NFL. Luego, la selección de los Tres Leones se dirigió a una práctica abierta en Swope Soccer Village, antigua base de entrenamiento del Sporting Kansas City de la MLS y donde actualmente tienen su sede su equipo de segunda división y sus programas de fuerzas inferiores.

La bandera inglesa ondeaba sobre el complejo, y un gran cartel indicaba que era “El hogar de Inglaterra”, mientras cientos de aficionados y reporteros recibieron al equipo en una calurosa y húmeda tarde para la sesión de entrenamiento comunitaria.

La práctica terminó unas dos horas antes de que sonaran las sirenas de tornado en toda el área metropolitana y una fuerte tormenta azotara la ciudad.

Aunque Inglaterra no juega partidos de grupo en Kansas City, eligió a la ciudad como base debido a su ubicación en el centro de Estados Unidos. Su partido inaugural del miércoles contra Croacia en Dallas es un vuelo de apenas 90 minutos; los encuentros contra Ghana en Boston y Panamá en Nueva Jersey no están a más de tres horas, y la Costa Oeste es de fácil acceso para posibles compromisos de eliminación directa.

La campeona defensora Argentina y Holanda también tienen su base en Kansas City. Argelia está en la vecina Lawrence, Kansas.