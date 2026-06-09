El caso contra Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres, el reconocido cineasta Rob Reiner y la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, ha dado un giro inesperado luego de que solicitara acceso a un fideicomiso creado por sus padres para ayudar a costear su defensa legal.

Así lo hizo saber la defensa de Reiner, de 32 años, en documentos presentados ante un tribunal del condado de Los Ángeles y divulgados por medios estadounidenses, entre ellos CBS News. Según la petición, el fideicomiso cuenta con al menos $1.5 millones en activos, pero los administradores le han negado acceso a esos fondos sin justificación legal.

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“Como cualquier persona acusada de un delito, Nick se presume inocente y tiene derecho a preparar su defensa con recursos que legalmente le pertenecen”, leen los documentos.

11 Fotos Te contamos la vida y legado de un ícono del cine.

Rob Reiner, director de “When Harry Met Sally”, y Michele Singer Reiner fueron apuñalados hasta la muerte dentro de su residencia en el exclusivo vecindario de Brentwood, en Los Ángeles, el pasado 14 de diciembre. Su hijo Nick fue arrestado horas después y posteriormente se declaró no culpable de dos cargos de asesinato.

La pareja fue encontrada por su hija, quien acudió a la vivienda luego de que una masajista la alertara de que sus padres no respondían ni abrían la puerta, según reportó Los Angeles Times.

La petición presentada por los abogados de Reiner sostiene que el dinero del fideicomiso es necesario para financiar su defensa. Además, señala que el abogado encargado de administrar el fondo se ha negado a revelar el valor exacto de los activos que contiene.

Reiner está acusado de dos cargos de asesinato en primer grado. El caso incluye “circunstancias especiales”, agravantes que la legislación de California contempla como elegibles para la pena de muerte o la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.