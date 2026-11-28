Una mujer de 33 años fue asesinada por su novio, quien posteriormente se quitó la vida, en un incidente ocurrido durante la madrugada del miércoles en una residencia de San Antonio, Texas, confirmaron las autoridades.

La víctima, identificada como Samantha Medina, fue encontrada sin vida por una niña de 12 años que, según se cree, era su hija. La menor descubrió los cuerpos en la vivienda alrededor de las 3:00 a.m., hora local, informó la cadena KSAT, que citó a la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar.

En la misma residencia también fue hallado muerto Ben López, de 40 años, pareja de Medina, según reportó WCHS-TV.

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La investigación inicial llevó al sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, a considerar que Medina había matado a López y luego se había suicidado. Sin embargo, el médico forense determinó posteriormente que el hombre asesinó a la mujer antes de quitarse la vida, de acuerdo con los reportes de los medios locales.

Las autoridades indicaron que al momento de los hechos había 13 personas en la casa, entre ellas siete menores de edad cuyas edades fluctuaban entre aproximadamente uno y 12 años. Según KABB Fox San Antonio, familiares y amistades se habían reunido en la residencia durante la semana festiva.

Dos de los niños presenciaron el desarrollo del crimen, explicó Salazar, según KSAT.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, Medina y López habían regresado del trabajo y se detuvieron a comprar comida antes de llegar a la vivienda. Una vez allí, subieron al segundo piso y comenzaron una discusión que escaló rápidamente.

La niña de 12 años subió al escuchar fuertes ruidos y fue entonces cuando encontró los cuerpos, según la información divulgada por KSAT.

Aunque no se ha establecido públicamente qué provocó la disputa, el sheriff describió el caso como un episodio de violencia doméstica.

Durante una conferencia de prensa transmitida por KABB Fox San Antonio, Salazar aprovechó para advertir sobre los riesgos de permanecer en relaciones en las que se manifiestan conductas violentas.

“Este es un delito que no desaparece por sí solo ni se detiene sin más”, expresó el funcionario, quien exhortó a las personas que enfrentan situaciones de violencia en sus relaciones a buscar una salida.

“Si las cosas empiezan a volverse violentas, lo más recomendable probablemente sea poner fin a esa relación y salir de ahí”, agregó. También señaló que durante las fiestas pueden registrarse casos en los que las disputas terminan en tragedias si no ocurre un cambio en la dinámica de la relación.