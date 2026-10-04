Una niña de 12 años murió tras recibir un disparo mientras se encontraba en un parque de Baltimore, donde quedó atrapada en medio de un intercambio de disparos entre dos hombres que, según las autoridades, aparentemente discutían por un espacio de estacionamiento.

Otras tres personas resultaron heridas en el incidente.

Según informó el comisionado de la Policía de Baltimore, Richard Worley, el tiroteo ocurrió el pasado sábado cerca del Leon Day Park, donde se llevaba a cabo un partido de fútbol. De acuerdo con la investigación preliminar, dos hombres habrían iniciado una discusión por un espacio de estacionamiento y luego comenzaron a dispararse.

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La niña de 12 años, que se encontraba en el lugar, recibió un disparo y fue trasladada a un hospital del área. Sin embargo, murió mientras recibía atención médica.

“En medio del fuego cruzado, una niña de 12 años, que probablemente estaba allí viendo el partido de fútbol, recibió un disparo y murió”, explicó Worley en declaraciones recogidas por NBC News.

Otras tres personas, una mujer de 25 años y dos hombres, de 23 y 28 años, respectivamente, también resultaron heridas. Worley dijo que la mujer se encontraba junto a la niña, pero no precisó el parentesco que tenían. Los tres heridos se encuentran en condición estable.

Las autoridades no han arrestado a nadie relacionado con este caso, pero informaron que buscan a dos hombres. En la escena fueron hallados casquillos de dos calibres distintos.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información sobre lo ocurrido a comunicarse con los detectives de Homicidios al 410-396-2100.