Una tragedia conmociona a una comunidad de Estados Unidos luego de que una niña de 4 años falleciera al ser encontrada boca abajo dentro de un contenedor de basura lleno de agua, en un incidente que las autoridades investigan como un accidente.

De acuerdo con la policía, la menor desapareció mientras jugaba cerca de su vivienda, en la cuadra 1200 de Rocky Creek Road en Macon, Georgia. Tras una intensa búsqueda, su padre la localizó dentro de un contenedor de residuos con agua, donde fue hallada inconsciente y con la cabeza hacia abajo.

Paramédicos acudieron al lugar y trasladaron a la niña -identificada como Jayde Wooten- a un hospital, pero los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

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Las autoridades informaron que, hasta el momento, no existen indicios de que otra persona estuviera involucrada en la muerte de la menor. La oficina del médico forense realizará la autopsia para determinar la causa oficial del fallecimiento.

La policía también exhortó a los padres y cuidadores a mantener una vigilancia constante sobre los niños pequeños y recordó que los contenedores de basura pueden representar un grave riesgo, ya que sus tapas pesadas y el espacio reducido pueden provocar accidentes fatales.

El caso ha generado numerosas muestras de solidaridad hacia la familia de la niña, mientras la investigación permanece abierta.