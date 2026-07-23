El cadáver de un niño de apenas 3 años, que había sido reportado como desaparecido por su madre, fue encontrado el pasado domingo dentro de una maleta en una zona boscosa conectada con Wolf River Harbor, en Memphis, Tennessee.

Por el caso fue arrestado el padre del menor, quien enfrenta múltiples cargos, entre ellos asesinato en primer grado.

Según la investigación del Departamento de Policía de Memphis, la madre de Joseph Martínez denunció la desaparición del niño luego de que su padre, Saúl Martínez, presuntamente se lo llevara sin autorización, pese a no tener la custodia del menor.

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Como parte de la investigación, el padre de Saul y abuelo de Joseph, Octavio Martínez, declaró a la Policía que su hijo había estado cuidando al menor cuando, cerca de la medianoche, le pidió dinero y tomó las llaves de su automóvil sin permiso. De acuerdo con documentos judiciales citados por NBC News y People, el hombre dijo haber visto a Saúl salir de la vivienda con una maleta grande de color marrón. Horas más tarde, Saul regresó sin el niño y, al ser cuestionado sobre su paradero, respondió inicialmente que Joseph estaba “con un amigo”.

Saúl Martínez, acusado de asesinar a su hijo Joseph Martínez. ( Fotocaptura )

Sin embargo, según los documentos judiciales, posteriormente el joven de 22 años presuntamente confesó que el menor había muerto y condujo a los investigadores hasta una zona boscosa conectada con Wolf River Harbor, donde les mostró el lugar en el que había dejado la maleta. Los agentes encontraron allí el cuerpo del niño.

Tras el hallazgo, Saúl Martínez fue arrestado y ahora enfrenta cargos de asesinato en primer grado, abuso infantil agravado, abuso de un cadáver y manipulación de evidencia.

Mientras tanto, familiares de Joseph crearon una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos relacionados con la tragedia, incluidos los funerarios. En el mensaje, describieron al menor como “mucho más que un nombre”.

“Era el bebé preciado de alguien, un nieto y un ser querido. Tenía toda una vida por delante, una vida que debió estar llena de risas, cumpleaños, abrazos, juegos, aprendizaje y de crecer rodeado de quienes lo amaban”, lee la publicación de la campaña.