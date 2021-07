7:45 AM AST:



Elsa has strengthened to a hurricane. No significant changes to track. No watches or warnings for Puerto Rico & the USVI



Elsa se fortaleció a un Huracán. No ocurrieron cambios en la trayectoria. No hay vigilancias ni avisos para PR/USVI. #prwx #usviwx pic.twitter.com/veC5tlHs9t