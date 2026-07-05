La Administración Trump no solicitará nuevas ofertas para reparar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, según declaró el domingo el secretario del Interior, Doug Burgum, al tener que responder a nuevas preguntas sobre este problemático proyecto y el dinero de los contribuyentes que se ha invertido en él.

Al igual que el presidente Donald Trump, Burgum afirmó estar seguro al 100 % de que unos vándalos habían causado los daños en el centenario Reflecting Pool del National Mall. Trump ha denunciado que se practicó un corte de 350 pies en el revestimiento del estanque en medio de las recientes obras de renovación, mientras que Burgum lo describió como múltiples cortes que, sumados, alcanzaban esa cifra. También señaló que el estanque tendría que vaciarse, al menos parcialmente, durante la próxima semana para terminar las reparaciones.

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“Las obras de reparación no se abrirán a nuevos contratistas”, afirmó.

“Volveremos a recurrir a la misma empresa, porque hicieron un trabajo fantástico”, declaró Burgum en el programa «State of the Union» de la CNN. «Afortunadamente, los actos de vandalismo fueron de poca importancia. Fue grave. Quiero decir que la reparación podría costar decenas de miles de dólares, por lo que podría tipificarse como delito grave… igual que lo haría dañar cualquier otra propiedad del Gobierno. Pero el trabajo que se llevó a cabo para reparar el Reflecting Pool se hizo extremadamente bien».

Esta primavera, Trump se comprometió a embellecer el Estanque Reflectante antes de las celebraciones del 250.º aniversario de la nación, el 4 de julio. Se vació el agua y el presidente republicano ordenó que se pintara el fondo de un color que él denominó «azul bandera estadounidense». Sin embargo, tras la restauración del lugar, el agua se vio afectada por una proliferación de algas durante más de una semana, y parece que se están desprendiendo trozos del nuevo revestimiento del fondo.

La piscina estaba cerrada con motivo de la celebración del Día de la Independencia, pero Burgum explicó que se debía a un problema de seguridad relacionado con los fuegos artificiales.

El debate, en constante evolución, sobre el Reflecting Pool ha avivado la controversia más amplia en torno a la agresiva campaña de Trump para remodelar los lugares emblemáticos de Washington, incluida la Casa Blanca, cuando ya han transcurrido casi dos años de su último mandato.

Las autoridades han detenido a más de media docena de personas relacionadas con los daños causados en el Reflecting Pool, entre ellas el exolímpico David Hearn, que fue imputado la semana pasada por un delito grave de destrucción de propiedad.

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La fiscal federal principal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, afirmó que Hearn arrancó el sellador recién instalado en la piscina en «un acto deliberado» que causó daños por valor de más de 1.000 dólares. Lo acusó de arrancar «con fuerza y violencia» el revestimiento del fondo «con ambas manos» y de comportarse de forma agresiva con un empleado que le pidió que se detuviera.

Los abogados de Hearn, Norm Eisen —cofundador del Democracy Defenders Fund— y Mary Dohrmann, afirmaron que los cargos eran «indignantes y deberían alarmar a todos los estadounidenses». Eisen y Dohrmann interpretaron el caso como un ejemplo de «abuso del poder gubernamental contra un ciudadano de a pie basado en una versión inventada».

Se le preguntó a Burgum si existían pruebas fotográficas de que unos vándalos hubieran cortado el revestimiento de la piscina, pero no respondió directamente. También se le preguntó si Hearn debería enfrentarse a una pena de 10 años de prisión, que es la pena máxima prevista por la ley para el delito del que se le acusa.

«El hecho de que antes fueras algo no te exime de cumplir la ley hoy en día», declaró Burgum a la CNN. «Los tribunales decidirán».

Mientras tanto, surgen dudas sobre los contratos sin licitación para el proyecto que se adjudicaron a proveedores que tenían vínculos previos con Trump.

La empresa Green Water Solutions, con sede en Ohio y también conocida como Greenwater Services, se adjudicó un contrato de 1,7 millones de dólares para instalar un sistema de purificación de agua en el Reflecting Pool, mientras que Atlantic Industrial Coatings, con sede en Virginia, se adjudicó un contrato de 14,7 millones de dólares para repintar e impermeabilizar el suelo de hormigón de la piscina.

Unos 10 senadores y diputados demócratas están investigando el proyecto de la piscina.

«Los contribuyentes merecen una explicación detallada de cómo se produjeron estos fallos y quién se hará responsable de subsanarlos», se afirma en una carta firmada el mes pasado por seis senadores.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.