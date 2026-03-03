Richard Axel, científico estadounidense galardonado con el Nobel de Medicina en 2004, anunció su dimisión de cargos directivos en la Universidad de Columbia tras conocerse su relación con Jeffrey Epstein, según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los documentos del caso Epstein revelan que Richard Axel mantuvo amistad con el pederasta, realizó visitas a su residencia e intervino en asuntos universitarios en favor de Epstein, incluyendo temas de admisiones y donaciones, según información recogida por The New York Times.

Axel no enfrenta cargos penales vinculados con Epstein. Sin embargo, comunicó el martes su renuncia como codirector del Centro de Neurociencia Zuckerman de Columbia y como investigador del Instituto Médico Howard Hughes, asegurando que continuará con su labor científica.

En su declaración, Axel indicó que seguirá centrado en la investigación en su laboratorio del Centro Zuckerman, donde ha ejercido como profesor durante 53 años y “sigue dedicado a esta excepcional institución”.

El investigador reconoció su error en la relación con Epstein y expresó: “Mi asociación pasada con Jeffrey Epstein fue un serio error de juicio, que lamento profundamente. Me disculpo por poner en peligro la confianza de mis amigos, estudiantes y colegas. Reconozco los problemas que esto ha causado y trabajaré para restaurar esta confianza”.

Agregó que “Lo que ha emergido sobre la terrible conducta de Epstein, el daño que ha causado a tanta gente, hace mi asociación con él aún más dolorosa e inexcusable”.