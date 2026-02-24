LONDRES - El ex embajador del Reino Unido en Estados Unidos Peter Mandelson, una influyente figura política británica, está siendo investigado por presunta mala conducta en un cargo público vinculada a su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Los vínculos de Mandelson con Epstein han amenazado el liderazgo del Primer Ministro Keir Starmer, que nombró al veterano estadista para el puesto diplomático a pesar de las advertencias sobre su amistad con el financiero caído en desgracia.

La detención de Mandelson se produjo cuatro días después de que el ex Príncipe Andrés fuera puesto bajo custodia por sospechas similares, y sus arrestos se encuentran entre las consecuencias más dramáticas de los más de 3 millones de páginas de documentos relacionados con Epstein publicados el mes pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Detención de Mandelson

Mandelson fue detenido el lunes en su domicilio londinense, en una zona acomodada próxima a Regent’s Park.

Al parecer, envió a Epstein, a quien se refería como su “mejor amigo”, información gubernamental sensible que podría influir potencialmente en los mercados cuando era alto ministro del Gobierno británico en 2009.

Un informe interno del gobierno discutió la posibilidad de vender activos del gobierno para recaudar dinero para el Reino Unido después de la crisis financiera mundial de 2008. También pareció decirle a Epstein -que murió por suicidio en una prisión de Nueva York en 2019- que presionaría a otros miembros del Gobierno para reducir un impuesto sobre las primas de los banqueros.

Los registros de pagos sugieren que Epstein entregó a Mandelson o a su marido, Reinaldo Avila da Silva, 75,000 dólares en 2003 y 2004. Mandelson dijo que no recordaba haber recibido ese dinero, puso en duda la autenticidad de los extractos bancarios y creyó que las acusaciones eran falsas.

Mandelson fue puesto en libertad a primera hora de la mañana del martes, tras más de nueve horas de interrogatorio. Mandelson ha negado haber cometido delito alguno y no ha sido acusado, aunque la investigación continúa.

Los abogados de Mandelson declararon el martes que éste había accedido voluntariamente a hablar con la policía el mes próximo y que su detención se debía a una “sugerencia infundada” de que planeaba huir del país.

“No hay absolutamente ninguna verdad en tal sugerencia”, dijo el bufete de abogados Mishcon De Reya en un comunicado. “La prioridad absoluta de Peter Mandelson es cooperar con la investigación policial, como ha hecho durante todo este proceso, y limpiar su nombre”.

PUBLICIDAD

‘Príncipe de las tinieblas’

Mandelson ha sido un actor importante durante décadas en el Partido Laborista de centro-izquierda, conocido como un hábil agente político apodado el “Príncipe de las Tinieblas” por su astucia y crueldad.

Ayudó al partido a volver al poder en 1997 como “Nuevo Laborismo” bajo el mandato del Primer Ministro Tony Blair y ocupó altos cargos hasta 2001. Volvió a ocupar el cargo, bajo el mandato del Primer Ministro Gordon Brown, de 2008 a 2010. Entre medias, fue Comisario de Comercio de la Unión Europea.

Acusaciones financieras o éticas le llevaron a dimitir dos veces del gobierno de Blair. Reconoció errores, pero negó haber actuado mal.

Starmer lo contrató como embajador en Washington el año pasado por su experiencia comercial y ayudó a alcanzar un acuerdo en mayo que evitó a Gran Bretaña algunos de los aranceles del presidente Donald Trump.

Otras consecuencias

Starmer despidió a Mandelson en septiembre cuando sus intercambios de correos electrónicos indicaron que mantenía una amistad con Epstein tras la condena de éste en 2008 por delitos sexuales con un menor.

El último aluvión de documentos llevó a Mandelson a abandonar el Partido Laborista a principios de mes para no causar “más bochorno”. Días después, renunció a su escaño en la Cámara de los Lores.

Aunque abandonó la Cámara de los Lores, mantiene su título de Lord Mandelson.

Se necesitaría una ley para retirarle el título, algo que no se ha hecho desde la Primera Guerra Mundial, cuando varios lores fueron despojados de sus títulos por ponerse del lado de Alemania.

Global Counsel, la empresa de lobbying que cofundó, se hundió el viernes en una forma de quiebra después de que muchos clientes cortaran lazos por su conexión con Epstein.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.