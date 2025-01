Miles de migrantes salieron este domingo en una nueva caravana desde la frontera sur de México para intentar llegar a la Ciudad de México y posteriormente buscar cruzar a los Estados Unidos, pese a las mayores restricciones impuestas por Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca.

Los indocumentados pretenden desafiar las políticas migratorias del republicano, quien el lunes pasado, cuando comenzó su segundo mandato, ordenó la deportación de miles de indocumentados que se encuentran en suelo estadounidense.

Algunos integrantes de la caravana buscan quedarse en la frontera norte de México, ante el temor de ser deportados a sus países de origen.

PUBLICIDAD

El contingente de personas dejó Tapachula (Chiapas, sur de México) tras la cancelación de la aplicación de CBP ONE, que les permitía solicitar asilo en Estados Unidos, y ante la falta de empleo, la inseguridad y la esperanza de que puedan ofrecerles una nueva opción para entrar a su destino.

En esta multitud viaja Yomely Daniela Blackaus Bodeen, una mujer que lleva a tres niños con destino a los Estados Unidos con la meta de poder trabajar y comprarle una casa a su mamá, ya que su economía en Honduras no le permite sostenerse y hacerle el sueño realidad a su progenitora.

“Él (Trump) tiene que saber que no todos los migrantes somos delincuentes, hay migrantes que sí necesitamos salir adelante, no todos los migrantes somos delincuentes, asesinos”, dijo.

Diego Armando Castillo, un venezolano que viajaba con su familia, contó a EFE que se van de Tapachula porque ha cerrado la aplicación de CBP ONE, pero que si esta siguiera vigente, desistiría de caminar hacia el norte por los riesgos, el tema económico y todos los gastos que el traslado conlleva.

“El cierre de CBP ONE me parece que es una estrategia del gobierno americano para poder empezar a depurar y sacar a gente que ingresó tiempo atrás de manera irregular y que no tienen un control migratorio, que no tienen información, eso lo podemos entender”, señaló.

Sin embargo, dijo, el actual gobierno estadounidense debería abrir “una nueva autoridad” para todos los migrantes que se encuentran varados en México para que “puedan ingresar, pasándolos con sus reglas y requisitos”

PUBLICIDAD

Otra migrante, la colombiana Maricela Cortés, relató que sigue firme en su intención de poder llegar a la frontera norte e intentar cruzar a Estados Unidos, por lo que planea avanzar hacia Ciudad de México y esperar allí un tiempo.

“Nosotros, no tenemos miedo, yo creo que el miedo lo dejamos hace rato, nosotros vamos mentalizados de que vamos a llegar y en algún momento se tiene que abrir una puerta. Confiamos mucho en Dios y eso es lo que nos hace avanzar, tratar de ser unidos todos”, apuntó.

La salida de la caravana se produce unos días después de que Trump dedicará sus primeros decretos a “cerrar” la frontera sur con el despliegue de militares y a restaurar el polémico programa ‘Quédate en México’, que obliga a solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano a que se resuelvan sus casos.

Ante ello, la administración de Claudia Sheinbaum ha presentado ‘México te abraza’, una estrategia con la que el Gobierno pretende reintegrar a los mexicanos deportados por Trump mediante promesas de empleo, programas sociales, apoyo de traslado por el país y la ‘Tarjeta Paisano Bienestar’ con 2,000 pesos (unos 97.6 dólares).