La ciudad de Nueva York abrió una nueva convocatoria para contratar City Laborers, un puesto de trabajo que no exige título universitario ni experiencia previa y ofrece un salario de $331.92 diarios, equivalente a unos $86,000 al año.

Las vacantes forman parte del sistema de empleo municipal y están dirigidas a personas interesadas en realizar labores de mantenimiento y apoyo en espacios públicos de la ciudad, según el anuncio publicado por la Oficina de Administración y Presupuesto de Nueva York (OMB).

¿En qué consiste el trabajo?

Quienes sean contratados desempeñarán tareas manuales relacionadas con la conservación de edificios, calles e instalaciones municipales. Entre sus funciones se incluyen:

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Limpieza y mantenimiento de áreas públicas.

Carga y descarga de materiales y equipos.

Uso de herramientas básicas para trabajos de reparación.

Apoyo a cuadrillas de mantenimiento y obras municipales.

El puesto es de jornada completa y forma parte de la plantilla de empleados públicos de la ciudad.

Requisitos para solicitar

Uno de los principales atractivos de esta convocatoria es que no se requiere experiencia laboral previa ni estudios universitarios. Sin embargo, los aspirantes deben cumplir con varias condiciones básicas:

Tener al menos 17 años al momento de presentar la solicitud.

Contar con un diploma de escuela superior o un equivalente (GED) antes del nombramiento.

Aprobar el proceso de selección y las verificaciones correspondientes.

Estar autorizados para trabajar en Estados Unidos.

Salario y beneficios

El sueldo anunciado es de $331.92 por día, lo que representa aproximadamente $86,000 anuales para un empleado de tiempo completo. Además del salario, los trabajadores pueden acceder a beneficios habituales del empleo público, como plan médico, vacaciones pagadas y un sistema de retiro, de acuerdo con la información oficial de la ciudad.

Las personas interesadas deben completar su solicitud a través del portal oficial de empleos de la Ciudad de Nueva York, donde también encontrarán la descripción completa del puesto, las fechas de la convocatoria y los documentos requeridos.

La ciudad recomienda revisar cuidadosamente los requisitos antes de enviar la solicitud, ya que el proceso puede incluir evaluaciones y verificación de credenciales.