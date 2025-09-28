Nueva York es uno de los estados de Estados Unidos que dará cientos de dólares a millones de familias como consecuencia de un programa que tiene que objetivo compensar a los habitantes por la inflación que afecta al país.

Aproximadamente 8,000,000 de familias serán beneficiarias de un bono que varía entre US$150 y US$400, dedicado a las personas de ingresos intermedios y bajos. El monto de esta ayuda para el bolsillo variará acorde a la situación salarial de cada uno de los hogares.

Según El Diario NY, así serán los montos para cada hogar:

Hasta US$200 para quienes perciben hasta US$75,000 y presentaron impuestos como individuos.

Hasta US$400 para quienes ganan US$150,000 y presentaron una declaración conjunta de impuestos

Pensilvania, Nuevo México y California son otros de los estados que, además de Nueva York, ya están implementando este programa, que responde a una iniciativa nacional dependiendo del nivel de ingresos declarado en la declaración de impuestos de 2023..