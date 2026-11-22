Nueve personas recibieron disparos durante un concierto en el centro de California, lo que dejó a una persona en estado crítico con una herida en el pecho, informó el domingo el sheriff local.

El tiroteo se produjo alrededor de las 7:30 p. m. del sábado en un concierto al que asistían unas 150 personas en Strathmore, un pequeño pueblo del condado de Tulare, una región montañosa en el centro del estado, según informó el departamento del sheriff del condado en un comunicado. Un número no especificado de sospechosos abrió fuego contra la multitud. No se anunciaron detenciones.

Un hombre de 26 años recibió un disparo en el pecho y tuvo que ser operado. Se encontraba en estado crítico, según informó el departamento del sheriff. Otras dos víctimas, de 19 y 22 años, también tuvieron que ser operadas, mientras que seis personas sufrieron heridas leves.

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Las autoridades indicaron que creen que el tiroteo “podría estar relacionado con pandillas”, pero no dieron más detalles. El espectáculo, celebrado en la localidad de aproximadamente 3,000 habitantes, contó con artistas de estados vecinos, según informó el departamento.

El departamento no respondió de inmediato a las preguntas enviadas por correo electrónico en las que se solicitaban más detalles, pero afirmó que ya no existía ninguna amenaza inmediata para la población.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.