WASHINGTON— Un destacado legislador republicano afirma que cree que el fiscal especial Jack Smith podría haber mentido al Congreso al declarar sobre su investigación del presidente Donald Trump y que el Ministerio de Justicia debería plantearse procesarlo. Los abogados de Smith desmienten la acusación y afirman que declaró con veracidad.

El diputado Jim Jordan, de Ohio, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, remitió a Smith al Ministerio de Justicia por las acusaciones de que había realizado declaraciones falsas durante su testimonio a puerta cerrada sobre si había obtenido documentos de legisladores mientras investigaba los intentos de Trump de impugnar su derrota en las elecciones presidenciales de 2020.

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La remisión, enviada el miércoles, se centra en un intercambio de diciembre de 2025 en el que se preguntó a Smith por las citaciones que los fiscales habían emitido para obtener los registros de llamadas de algunos legisladores republicanos como parte de la investigación. Los registros de llamadas muestran la hora, la fecha, la duración de la llamada y los números de teléfono implicados, pero no revelan el contenido de la comunicación.

«¿Los registros de llamadas que solicitaste a los senadores incluían el contenido de las llamadas?», le preguntaron a Smith.

«No», respondió. Volvió a responder que no cuando se le preguntó si los registros de llamadas que había solicitado incluían el contenido de los mensajes de texto.

Jordan, en su denuncia, afirma que esa respuesta era engañosa a la luz de los documentos publicados recientemente por el senador republicano Chuck Grassley, de Iowa, que revelan que Smith había obtenido el contenido de los mensajes de texto de 44 legisladores mediante una citación judicial independiente dirigida a la Administración Nacional de Archivos y Registros, en la que se solicitaban las comunicaciones de varios asesores y colaboradores de Trump.

«Las respuestas del señor Smith daban la impresión de que ni él ni su equipo tenían acceso al contenido de los mensajes de texto confidenciales de los diputados. Ahora sabemos que eso es falso», escribió Jordan.

En una carta dirigida a Jordan y al diputado Jamie Raskin, de Maryland —líder demócrata en la Comisión de Justicia—, los abogados de Smith calificaron sus respuestas de «irrefutablemente veraces» y señalaron que él estaba respondiendo explícitamente a preguntas sobre los registros de peajes, que no incluían el contenido de ningún mensaje de texto.

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Una remisión penal al Ministerio de Justicia por parte del Congreso o de cualquier otra instancia carece de fundamento jurídico y no obliga a los fiscales a actuar. Sin embargo, el departamento, bajo la administración de Trump, ha demostrado estar dispuesto a investigar y, en algunos casos, a procesar a los adversarios del presidente. Smith es, sin duda, uno de esos adversarios, ya que Trump lo ha calificado de «desequilibrado» y ha instado a que se le procese.

«Durante su declaración, el Sr. Smith ofreció respuestas veraces y pertinentes, y habló con franqueza sobre su labor como asesor especial», escribieron los abogados de Smith, Peter Koski y Lanny Breuer. «Esta remisión refleja un escalofriante afán por utilizar el sistema judicial como arma, atacando a un funcionario de carrera y no partidista que desempeñó sus funciones con fidelidad y sin miedo, guiándose por los hechos y la ley».

El Ministerio de Justicia confirmó en un comunicado emitido el miércoles por la noche que había recibido la remisión del caso y afirmó que «investigará todas las pruebas de conducta delictiva».

Smith acusó a Trump de conspirar para anular las elecciones que perdió frente al demócrata Joe Biden y de retener documentos clasificados en su finca de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), tras su primer mandato en la Casa Blanca. Smith abandonó ambos procesos tras la victoria electoral de Trump en noviembre de 2024, alegando dictámenes de larga data del Departamento de Justicia según los cuales los presidentes en ejercicio no pueden ser objeto de acusación federal.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.