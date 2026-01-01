El estado de salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió a colocarse en el centro de la opinión pública. Según un reporte reciente de medios estadounidenses, diversas fotografías y videos captados durante sus últimas apariciones oficiales revelaron la presencia de marcas oscuras y aparentes hematomas en partes de la mano izquierda.

Las marcas fueron detectadas inicialmente por analistas y usuarios de redes sociales, pero cobraron relevancia tras el análisis detallado de CNN.

En las imágenes, que corresponden a eventos realizados en la última semana de diciembre, se observan distintas zonas de pigmentación que no coinciden con el tono de piel del presidente.

Expertos consultados por el medio anteriormente señalado dijeron que este tipo de marcas, aunque pueden ser alarmantes a la vista, suelen tener explicaciones médicas comunes en adultos mayores, como la fragilidad capilar o efectos secundarios de ciertos medicamentos.

No es la primera vez que la salud del presidente Trump es objeto de la opinión pública. Como destaca CNN, la transparencia sobre la salud de los líderes mundiales es un tema de seguridad nacional, especialmente en una presidencia que ha estado marcada por una agenda sumamente activa y demandante.

En ocasiones anteriores, se observaron marcas similares que fueron atribuidas a procedimientos médicos menores o incluso a simples golpes accidentales. Sin embargo, la persistencia o la aparición repentina de estos moretones en la mano izquierda ha llevado a los corresponsales de CNN en la Casa Blanca a buscar respuestas más concretas por parte del equipo médico presidencial.

Hasta el momento, la oficina de prensa de la Casa Blanca no ha emitido un comunicado oficial para aclarar el origen de las marcas. Según fuentes citadas por la cadena noticiosa, el entorno del presidente mantiene que este se encuentra “en excelente estado de salud” y con la energía necesaria para cumplir sus funciones, restando importancia a lo que consideran “ruido mediático”.

A pesar de esta postura, médicos independientes han indicado a CNN que estas marcas podrían ser el resultado de una vía intravenosa reciente o de un tratamiento para la circulación, aunque advierten que es imposible dar un diagnóstico certero sin un examen físico directo.