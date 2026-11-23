La tecnológica Nvidia anunció este lunes su decisión de restituir a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía tras un acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración.

Dos semanas después de su dimisión, el Consejo de Administración votó a favor de su reincorporación tras una serie de reuniones con él, en las que, según explicó Nvidia, quedaron satisfechos con su “franqueza y capacidad de liderar”.

“El Consejo de Administración considera que Jensen es la persona idónea para liderar Nvidia y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”, declaró Harvey Jones, presidente del Consejo, en un comunicado.

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La compañía líder en el sector de la inteligencia artificial (IA) reconoce que “recibió información de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos” y en base a estos datos confía en que el retorno de Huang no suponga “ningún riesgo para la seguridad nacional”.

El pasado 12 de noviembre, Huang anunció su dimisión de todos sus cargos de la compañía después de que se revelara que había mantenido una relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria tecnológica china que los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusan de ser una espía de Pekín.

Además, también mantuvo relaciones con dos trabajadoras de la compañía que lideraba.

Tras conocer las revelaciones, la empresa anunció que había consultado a altos cargos del Gobierno estadounidense para determinar si la relación de Huang con la empresaria suponía algún riesgo para la seguridad nacional.

Ahora, el Consejo señala que Huang “ha sido objeto de una operación de inteligencia extranjera” y defiende que está apoyando plenamente la investigación que lleva a cabo la compañía.

“Es un honor para mí regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial”, declaró Jensen Huang, según recoge el mensaje de la empresa.

Huang agregó que vuelve al frente de la compañía con “la mayor humildad y el compromiso renovado” y agradeció a la Junta Directiva su decisión.También a Colette Kress, quien asumió sus labores en funciones tras su renuncia.

“Estoy profundamente agradecido a nuestros empleados, accionistas, líderes de la industria y socios de todo el mundo por su extraordinario apoyo”, añadió Huang.