DETROIT (AP) — El expresidente Barack Obama hará campaña junto al candidato al Senado por Míchigan, Abdul El-Sayed, en Detroit a finales de este mes, para mostrar su apoyo al candidato progresista tras unas reñidas primarias demócratas que pusieron de manifiesto las divisiones dentro del partido.

Obama aparecerá junto a El-Sayed en un mitin el 24 de octubre en el que también participarán otros candidatos destacados del Partido Demócrata en Míchigan, entre ellos Jocelyn Benson, la candidata del partido a gobernadora. Obama se está implicando cada vez más en las elecciones de mitad de legislatura, y se espera que en las últimas semanas realice más actos de campaña y lance nuevos anuncios, según los planes revelados en primicia a The Associated Press.

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El acto de Detroit supone una notable muestra de apoyo a El-Sayed, quien derrotó a la diputada moderada Haley Stevens en las primarias de agosto y, desde entonces, ha trabajado para consolidar el apoyo demócrata en su contienda contra el republicano Mike Rogers. Se prevé que este escaño vacante sea uno de los pocos que decidirán qué partido tendrá la mayoría el año que viene.

Obama grabó la semana pasada dos docenas de anuncios para los candidatos demócratas a gobernador y al Senado, que se emitirán en los próximos días y semanas, además de otras visitas de campaña que se anunciarán próximamente.

A principios de este año apareció en un anuncio de campaña junto al candidato al Senado por Iowa, Josh Turek, y hizo campaña en Texas con el candidato al Senado James Talarico y la candidata a gobernadora, Gina Hinojosa. Esta semana será el protagonista de un acto de recaudación de fondos en Washington en apoyo a los candidatos demócratas al Senado.

Obama pretende ayudar a El-Sayed a reforzar su apoyo en una zona clave

El-Sayed derrotó a Stevens por menos de un punto porcentual en unas primarias que se convirtieron en una prueba a escala nacional de la orientación ideológica del Partido Demócrata. El-Sayed contó con el apoyo de destacadas figuras progresistas, entre ellas el senador independiente de Vermont Bernie Sanders y la diputada demócrata de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez. Stevens contó con el respaldo del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Algunos anuncios que apoyaban a Stevens mostraban a Obama elogiándola, y ella superó a El-Sayed en el condado de Wayne, donde obtuvo alrededor del 51 % de los votos en las primarias demócratas, frente al 45 % de El-Sayed. El condado incluye Detroit, donde más de tres cuartas partes de los residentes son negros.

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Kamala Harris, la primera persona de origen afro y sudasiático en ocupar el cargo de vicepresidenta, hizo campaña junto a El-Sayed el mes pasado.

Ahora, el mitin del 24 de octubre con Obama, el primer presidente negro, podría dar un impulso a El-Sayed el primer día del periodo obligatorio de voto anticipado presencial en Míchigan. Obama habló por teléfono con El-Sayed tras su victoria en las primarias.

Además, supondrá un impulso para el resto de candidatos en lo que constituye una de las elecciones más trascendentales de la historia reciente de Míchigan. Hay puestos vacantes para gobernador, secretario de Estado y fiscal general, además de que está en juego el control de la Asamblea Legislativa estatal.

Benson, que también aparecerá junto a Obama, se enfrenta al diputado republicano John James en la carrera por la gobernación.

Benson y James tienen previsto debatir por primera vez el martes, mientras que El-Sayed y Rogers lo harán por primera vez el 8 de octubre.

Obama vuelve a la campaña electoral para la recta final

Hasta ahora, Obama se ha mostrado selectivo en su participación en las elecciones de mitad de legislatura, pero la intensificación de su campaña prevista para las últimas semanas sigue la tónica de las elecciones recientes. Hizo campaña en Detroit el 22 de octubre durante las elecciones presidenciales de 2024 y estuvo en la ciudad el 29 de octubre durante las elecciones de mitad de legislatura de 2022.

Sus actos de campaña pueden atraer a grandes multitudes y a invitados destacados. El rapero Eminem presentó a Obama en su mitin de Detroit en 2024.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.