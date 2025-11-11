El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama (2009-2017) sorprendió a un grupo de veteranos de las guerras de Corea y Vietnam que llegaron a Washington DC en el Vuelo de Honor el pasado fin de semana, según un video compartido este martes por el exmandatario demócrata en sus redes sociales.

“En vísperas del Día de los Veteranos, tuve el honor de dar la bienvenida a un grupo de veteranos y sus familias a su llegada a Washington D.C.”, anotó en X Obama.

En el video junto al mensaje, se puede ver cómo Obama sorprende a los pasajeros al decir: “Hola a todos” desde los altavoces del avión.

“Solo quería darles las gracias”, continuó el ex jefe de Estado a medida que algunos veteranos se quedaban boquiabiertos.

Al bajar del avión, Obama les estrechó la mano a los 69 veteranos y les entregó una Moneda Presidencial de Desafío, un símbolo de su gratitud personal por sus sacrificios.

“A todos aquellos que sirvieron valientemente a nuestra nación, gracias a ustedes y a sus familias por su extraordinario servicio. Los sacrificios que todos ustedes han hecho para proteger a nuestro país serán honrados, hoy y siempre”, escribió Obama en su mensaje.

Por su parte, el también expresidente demócrata Joe Biden (2021-2025) escribió en sus redes: “Siempre he dicho que nuestra nación tiene una obligación sagrada: preparar a quienes enviamos a situaciones de peligro, apoyar a sus seres queridos cuando están fuera y proveer para ellos y sus familias cuando regresan a casa”.

“En este Día de los Veteranos, honramos a todos los valientes hombres y mujeres que respondieron al llamado a servir y defender. Nuestra nación es más fuerte y nuestra democracia más segura gracias a su servicio y sacrificio”, añadió Biden.

Hoy, el presidente de EE.UU., Donald Trump, participará en una ceremonia de ofrenda floral y pronunciará un discurso en el Cementerio Nacional de Arlington, un camposanto militar emblemático en Virginia, que alberga a más de 400,000 veteranos.