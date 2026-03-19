Los fiscales generales de ocho estados y DirecTV han presentado demandas para bloquear la fusión de los gigantes de la televisión local Nexstar Media Group y su rival Tegna, alegando que provocará un aumento de los precios para los consumidores y ahogará el periodismo.

Nexstar anunció el pasado agosto que compraría Tegna por 6,200 millones de dólares. Si la Administración Trump lo aprueba, el acuerdo crearía una empresa propietaria de 265 emisoras de televisión en 40 estados y el Distrito de Columbia, la mayoría de ellas filiales locales de ABC, CBS, Fox y NBC.

El jueves se les unió DirecTV, que también presentó una demanda para bloquear la fusión. “El propósito de Nexstar al adquirir Tegna es aumentar el precio que puede extraer de DirecTV y otros distribuidores, lo que les obligará a subir los precios a sus abonados”, dijo la empresa.

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Nexstar afirmó que el acuerdo le permitiría competir más eficazmente con empresas de medios de comunicación heredadas más ricas y con las grandes tecnológicas. Pero en la demanda de los estados, presentada ante el Tribunal de Distrito de Sacramento, California, los ocho fiscales generales demócratas argumentaron que tendría un precio. La acción fue presentada por los principales abogados de California, Colorado, Connecticut, Illinois, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón y Virginia. DirecTV presentó otra demanda ante el mismo tribunal.

“Si esta fusión sigue adelante, los precios del cable se dispararán para los consumidores de Nueva York y de todo el país”, declaró el jueves Letitia James, fiscal general de Nueva York.

No hubo respuesta inmediata a una solicitud de comentarios de Nexstar.

Los abogados del Estado argumentaron que la fusión contravendría las leyes federales destinadas a proteger contra los monopolios. También obligaría a modificar las normas federales que limitan el número de emisoras que puede poseer una misma empresa, aunque el Presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, ha abogado por suavizar esas restricciones.

La fusión fue respaldada en febrero por el presidente Donald Trump, quien escribió en las redes sociales que “necesitamos más competencia contra EL ENEMIGO, las cadenas de televisión nacionales de noticias falsas.”

El pasado otoño, Nexstar hizo valer su poder al ordenar a sus emisoras de ABC que retiraran al presentador Jimmy Kimmel tras los comentarios que hizo sobre el activista republicano asesinado Charlie Kirk, lo que llevó brevemente a la suspensión de Kimmel. Pero ABC recuperó a Kimmel tras las protestas y Nexstar dio marcha atrás.

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Dada la tendencia de Nexstar a consolidar redacciones en comunidades en las que posee más de una emisora, ambas demandas expresan la preocupación de que la fusión perjudique al ya de por sí difícil negocio de la información local. Según la demanda, Nexstar y Tegna poseen al menos una emisora en 31 mercados de todo el país.

“Todos nos beneficiamos cuando las redacciones locales compiten por conseguir historias”, afirma James.

Los fiscales generales dijeron que estaban abiertos a que otros estados apoyaran sus acciones, incluso aquellos cuyos principales responsables jurídicos son republicanos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.