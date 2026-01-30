LOS ÁNGELES. El periodista Don Lemon ha sido acusado de delitos federales de derechos civiles en relación con una protesta en una iglesia de Minnesota contra las redadas migratorias lanzadas por el gobierno del presidente Donald Trump, informó el viernes el Departamento de Seguridad Nacional.

Lemon fue arrestado el jueves por agentes federales en Los Ángeles, donde había estado cubriendo los Premios Grammy, según informó su abogado Abbe Lowell. Debe comparecer en la corte el viernes por la tarde.

El veterano periodista está acusado de conspiración e interferir con los derechos de la Primera Enmienda de los feligreses durante una protesta el 18 de enero en la Iglesia Cities en St. Paul, donde un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sirve como pastor. Otro periodista y dos participantes de la protesta también fueron arrestados en Minnesota.

Lemon, quien fue despedido de CNN en 2023, ha declarado que no tiene afiliación con la organización que ingresó a la iglesia y que estaba allí como periodista documentando a los manifestantes.

“Don ha sido periodista durante 30 años, y su trabajo, protegido constitucionalmente en Minneapolis, no fue diferente de lo que siempre ha hecho”, declaró Lowell en un comunicado el viernes por la mañana. “La Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas cuyo papel es arrojar luz sobre la verdad y responsabilizar a quienes están en el poder”, agregó.

La secretaria de Justicia Pam Bondi confirmó el arresto de Lemon y las otras personas que estuvieron presentes durante la protesta.

“Bajo mi dirección, esta mañana temprano, agentes federales arrestaron a Don Lemon, Trahern Jeen Crews, Georgia Fort y Jamael Lydell Lundy, en relación con el ataque coordinado a la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota”, escribió Bondi en redes sociales.

Desde que dejó CNN, Lemon se ha unido a los muchos periodistas que han emprendido su propio negocio, publicando regularmente en YouTube. No ha ocultado su desdén por Trump. Sin embargo, durante su programa en línea desde la iglesia, dijo repetidamente: “No estoy aquí como activista. Estoy aquí como periodista”. Describió la escena frente a él y entrevistó a feligreses y manifestantes.

Un juez rechazó la semana pasada el intento inicial de los fiscales de acusar al veterano periodista. Poco después, Lemon predijo en su programa que la administración lo intentaría de nuevo.

“Y adivinen qué”, dijo, “aquí estoy. Sigan intentándolo. Eso no me va a detener como periodista. Eso no va a disminuir mi voz. Adelante, háganme el nuevo Jimmy Kimmel, si quieren. Solo háganlo. Porque no me voy a ir a ninguna parte”.

Fort, una periodista independiente, transmitió en vivo los momentos antes de su arresto el viernes en Facebook Live.

“No siento que tenga mi derecho de la Primera Enmienda como miembro de la prensa porque ahora los agentes federales están en mi puerta arrestándome por filmar la protesta en la iglesia hace unas semanas”, declaró Fort.

No estaba claro si Fort y los otros dos habitantes de Minnesota que fueron arrestados tienen abogados.

Los arrestos provocaron fuertes críticas de defensores de los medios de comunicación y activistas de derechos civiles. El reverendo Al Sharpton señaló que la administración Trump estaba usando un “mazo” en “las rodillas de la Primera Enmienda”.

Kelly McBride, vicepresidenta senior del Instituto Poynter, indicó que estos arrestos y el reciente registro de la casa de una periodista del Washington Post son un intento de desalentar a los periodistas de documentar la oposición a las políticas del presidente.

En una publicación de Instagram, la Asociación Nacional de Periodistas Negros expresó estar “indignada y profundamente alarmada” por el arresto de Lemon. El grupo lo calificó como un esfuerzo por “criminalizar y amenazar la libertad de prensa bajo el pretexto de la aplicación de la ley”.

Crews es un líder de Black Lives Matter Minnesota que ha liderado muchas protestas y acciones por la justicia racial, particularmente después del asesinato de George Floyd en Minneapolis en 2020.

Después de que funcionarios de la administración Trump dijeran a principios de este mes que se realizarían arrestos por la protesta en la iglesia, Crews dijo a The Associated Press que hay una “tradición” de activistas y líderes negros arrestados o sometidos a violencia.

“Simplemente por ser una persona negra, siempre tienes que tener eso en mente”, destacó Crews.

Un destacado abogado de derechos civiles y otras dos personas involucradas en la protesta fueron arrestadas la semana pasada. Los fiscales los han acusado de violaciones de derechos civiles por interrumpir un servicio en la Iglesia Cities en St. Paul.

El Departamento de Justicia lanzó una investigación de derechos civiles después de que el grupo interrumpiera los servicios coreando “ICE fuera” y “Justicia para Renee Good”, en referencia a la madre de tres hijos de 37 años que fue asesinada a tiros por un agente de ICE en Minneapolis.

Jordan Kushner, abogado de Nekima Levy Armstrong, quien estaba en el primer grupo arrestado, expresó que las últimas acusaciones “son más allá de lo tolerable”.

“Protestar pacíficamente no es un delito federal”, apuntó Kushner.

Lundy es gerente de asuntos intergubernamentales en la oficina de la fiscal del Condado de Hennepin, Mary Moriarty, y está casado con la concejal Anika Bowie de la Ciudad de St. Paul. No se pudo contactar a Bowie y Moriarty para obtener comentarios.

Lemon entrevistó brevemente a Lundy, quien también es candidato al Senado estatal, mientras se reunían con manifestantes preparándose para ir a la iglesia.

“Siento que es importante que si vas a representar a la gente en el cargo, estés aquí con la gente”, le dijo a Lemon, agregando que creía en la “acción directa, ciertamente dentro de los límites de la ley”.

La Iglesia Cities pertenece a la Convención Bautista del Sur y uno de sus pastores es David Easterwood, quien dirige una oficina de campo de ICE.

“Estamos agradecidos de que el Departamento de Justicia haya actuado rápidamente para proteger la Iglesia Cities para que podamos continuar viviendo fielmente la misión de la iglesia de adorar a Jesús y darlo a conocer”, sostuvo el pastor principal Jonathan Parnell el viernes en un comunicado.

Bondi declaró, en un video publicado en redes sociales el viernes: “No se equivoquen. Bajo el liderazgo del presidente Trump y esta administración, tienen el derecho de adorar libre y seguramente ... Y si violan ese derecho sagrado, vamos tras ustedes”.