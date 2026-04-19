Shreveport, Luisiana. Un hombre armado mató a ocho niños en Luisiana en tiroteos relacionados con violencia doméstica ocurridos en diferentes hogares en la madrugada de este domingo, informó la policía de Shreveport.

Las víctimas tenían entre uno y aproximadamente 14 años, dijo Chris Bordelon, portavoz de la policía de Shreveport. Un total de 10 personas resultaron heridas de bala.

El pistolero murió posteriormente tras una persecución con agentes que le dispararon, dijo Bordelon. El sospechoso robó un auto al huir del lugar de los tiroteos y fue perseguido por la policía, según Bordelon.

Las autoridades indicaron que aún estaban recabando información en las escenas del crimen, que abarcaron tres lugares. Algunos de los niños heridos eran familiares del sospechoso, dijo Bordelon.

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“Esta es una escena extensa, como ninguna otra que hayamos visto”, afirmó. En una rueda de prensa frente a la residencia donde ocurrió uno de los tiroteos, las autoridades se mostraron consternadas y pidieron paciencia y oraciones a la comunidad mientras analizaban las múltiples escenas del crimen.

“Simplemente no sé qué decir, estoy profundamente consternado”, declaró el jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith. “No puedo ni imaginar cómo pudo ocurrir algo así”.

“Esta es una situación trágica, quizás la peor que hemos vivido”, afirmó Tom Arceneaux, alcalde de la ciudad en el noroeste de Luisiana, con aproximadamente 180.000 habitantes. “Es una mañana terrible”.

La Policía Estatal de Luisiana informó que la policía de Shreveport solicitó a sus detectives que investigaran el caso. En un comunicado, la policía estatal indicó que ningún agente resultó herido en el tiroteo en el que se vio involucrado un agente tras una persecución policial en Bossier City el domingo por la mañana.

La policía estatal solicita a cualquier persona que tenga fotografías, videos o información que la comparta con los detectives.