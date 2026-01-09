PORTLAND, Oregón. Oficiales federales de inmigración dispararon e hirieron a dos personas en Portland, Oregón, el jueves, informaron las autoridades.

La oficina del FBI en Portland informó que estaba investigando un tiroteo con la participación de agentes, ocurrido alrededor de las 2:15 p.m., en el que participaron agentes de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas, y en el que dos personas resultaron heridas.

La Oficina de Policía de Portland informó que sus oficiales acudieron al lugar y encontraron a un hombre y una mujer con aparentes heridas de bala. Fueron trasladados a un hospital y se desconoce su estado de salud, según un comunicado de la oficina.

Las agencias del Departamento de Seguridad Nacional incluyen la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

El tiroteo se produce un día después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparara y matara a una mujer en Minnesota.

La presidenta del consejo, Elana Pirtle-Guiney, declaró durante una reunión del ayuntamiento de Portland que el tiroteo del jueves tuvo lugar en la zona este de la ciudad y que dos habitantes de Portland resultaron heridos.

“Hasta donde sabemos, ambos individuos siguen vivos y esperamos más actualizaciones positivas a lo largo de la tarde”, dijo.