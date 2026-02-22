Una mujer fue arrestada en Miami por hacerse pasar por doctora e inyectar supuestamente Botox sin tener licencia.

La acusada, identificada como Mayling Maya-Giraldo, de 31 años, promocionaba sus servicios a través de su cuenta de Instagram, donde publicaba fotos y videos realizando procedimientos estéticos. Su arresto ocurrió después de que anunciara una oferta especial por el Día de San Valentín para aplicar “Botox Full Face” por $450.

Según revelaron reportes de NBC News, agentes encubiertos hicieron una cita a través de Instagram para aprovechar la supuesta promoción y acudieron a su oficina en Southwest 7th Street, donde pagaron por el procedimiento. Cuando la mujer comenzó a preparar la inyección, fue arrestada por las autoridades.

Tras su arresto, se descubrió que el producto que esta aplicaba no era Botox, sino “Toxta”, una sustancia extranjera procedente de Corea del Sur que requiere receta médica y no está aprobada en Estados Unidos.

La mujer ahora enfrenta cargos por ejercer sin licencia y posesión ilegal de un medicamento.