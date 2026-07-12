Un acuerdo judicial propuesto con el Gobierno de Estados Unidos obligaría al operador del sistema de oleoductos Keystone a pagar una multa civil de 26.9 millones de dólares por un importante vertido de petróleo ocurrido en Kansas en diciembre de 2022 y a destinar unos 40 millones de dólares adicionales a la prevención de futuros accidentes.

El acuerdo resolvería las acusaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y del estado de Kansas, según las cuales South Bow, con sede en Canadá, infringió las leyes federales y estatales sobre la calidad del agua. La rotura provocó el vertido de casi 13,000 barriles de crudo pesado en un arroyo que atraviesa una zona de pastizales rurales en el condado de Washington, Kansas, a unos 241 kilómetros (150 millas) al noroeste de Kansas City.

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Fue el mayor vertido en tierra de un oleoducto de crudo en Estados Unidos en nueve años y superó, en conjunto, los 22 vertidos anteriores en el mismo sistema de oleoductos, según un informe de 2021 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos. La cantidad total de petróleo derramado casi habría llenado una piscina olímpica.

South Bow también pagará a Kansas más de 3 millones de dólares para proyectos de restauración medioambiental, en virtud de un decreto propuesto presentado el viernes ante el Tribunal Federal de Distrito de Kansas. Un juez tendría que aprobar la propuesta tras un plazo de 30 días para que el público presente sus comentarios.

South Bow ha cuestionado las acusaciones del Gobierno y no reconoce ninguna responsabilidad legal. El acuerdo establece que ambas partes desean evitar un litigio y alcanzar un acuerdo «justo, razonable y de interés público».

«El vertido de petróleo cubrió la tierra y el agua, dejando el curso fluvial sin vida e inutilizable y exigiendo una limpieza y una rehabilitación exhaustivas», comentó en un comunicado Jeffrey Hall, administrador adjunto de la oficina de cumplimiento de la EPA. Añadió que «la cuantiosa multa refleja la gravedad del daño medioambiental».

Los representantes de South Bow no respondieron a la solicitud de comentarios, pero la empresa declaró a The Canadian Press que comenzó «de forma proactiva» a limpiar la zona antes de recibir instrucciones de las autoridades estadounidenses. La limpieza concluyó a principios de 2024.

La empresa que construyó el oleoducto, TC Energy, escindió a South Bow como empresa independiente en 2024, una vez finalizadas las labores de limpieza en Kansas.

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Ningún trabajador del oleoducto ni ningún residente de la zona resultó herido, y las autoridades señalaron que el suministro público de agua no se vio afectado por el vertido. Sin embargo, una demanda presentada el viernes por el Gobierno de Estados Unidos, junto con el acuerdo propuesto, indicaba que más de 2,700 animales resultaron heridos o murieron. En la zona habita una especie en peligro de extinción: el murciélago orejudo del norte.

En un informe de mayo de 2023 elaborado para el Gobierno de Estados Unidos, una consultora de ingeniería señaló que una curva del sistema Keystone, donde se produjo el vertido, estuvo «sometida a un esfuerzo excesivo» desde su instalación en diciembre de 2010, probablemente porque la propia actividad de construcción alteró el terreno alrededor de la tubería. La demanda presentada el viernes ante el tribunal señalaba que el suelo bajo la tubería había sido «compactado de forma inadecuada» y que, aunque la empresa volvió a excavar el lugar en 2013, no sustituyó esa sección de la tubería.

El sistema Keystone, de 4,327 kilómetros (2,689 millas), transporta petróleo pesado procedente de las arenas bituminosas canadienses hasta refinerías situadas en Illinois, Oklahoma y Texas.

El presidente Donald Trump autorizó en abril a South Bow y a otra empresa a construir un segundo oleoducto desde Canadá hasta Wyoming, una versión más pequeña de un enorme proyecto de oleoducto de 8.000 millones de dólares conocido como Keystone XL, bloqueado por el Gobierno del entonces presidente Joe Biden en 2021 por motivos medioambientales.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.