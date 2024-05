NUEVA YORK. Con el otrora abogado de Donald Trump, Michael Cohen convertido en enemigo, quien espera subir al estrado el lunes, el juez en el caso de dinero subrepticio contra el expresidente, el juez en el caso emitió una severa advertencia a los fiscales: Conseguir que Cohen detenga sus mensajes de burla y ataques hacia Trump.

Los comentarios del juez Juan M. Merchan se produjeron en una semana dramática y llena de consecuencias, en el primer juicio penal contra un ex presidente, que llegó a su fin el viernes. La fiscalía podría descansar su caso a finales de la próxima semana, dijo el fiscal Joshua Steinglass.

Los fiscales han estado construyendo su caso antes del importante testimonio de Cohen, quien organizó el pago de 130,000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, para evitar que hiciera público antes de las elecciones de 2016 un supuesto encuentro sexual con Trump una década antes. Trump niega haber mantenido relaciones sexuales con Daniels.

La advertencia del juez subraya cómo Cohen no solo es el testigo más crucial de los fiscales, sino también el más complicado. El que fuera leal a Trump se ha convertido en uno de sus críticos más feroces desde que se declaró culpable de los cargos federales, atacando y burlándose habitualmente del expresidente en las redes sociales.

Los abogados defensores argumentarán que el abogado, ahora inhabilitado y que cumplió condena en prisión, va a por Trump y que no se le puede creer.

Dos personas familiarizadas con el asunto dijeron a The Associated Press que se espera que Cohen suba al estrado el lunes. Las personas no podían discutir el asunto públicamente y hablaron con AP bajo condición de anonimato.

Los abogados de Trump se quejaron después de que Cohen en un video en las redes sociales esta semana usara una camisa con una figura parecida al ex presidente tras las rejas. La defensa ha argumentado que es injusto que Trump esté bajo una orden de mordaza que le impide hablar públicamente sobre los testigos mientras que Cohen es libre de hablar mal de Trump.

“Se está convirtiendo en un problema cada día que al presidente Trump no se le permita responder a este testigo, pero a este testigo se le permite seguir hablando”, dijo el abogado defensor Todd Blanche.

Merchan dijo a los fiscales que deberían informar a Cohen “de que el juez le pide que se abstenga de hacer más declaraciones” sobre el caso o sobre Trump. Los fiscales dijeron al juez que ya habían solicitado que Cohen y otros testigos no hablaran sobre el caso, pero no tienen medios directos para controlar el comportamiento de los testigos.

Cohen no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press el viernes.

Al concluir la tercera semana de testimonios, el caso, que en última instancia depende del mantenimiento de registros, volvió a testimonios profundamente técnicos, un marcado contraste con el dramático, si no francamente sórdido, relato de Daniels sobre el supuesto encuentro sexual con Trump, que fascinó a los miembros del jurado a principios de esta semana.

Los testigos en el caso han oscilado entre contables y banqueros con testimonios sobre registros y finanzas a Daniels, y otros con historias poco halagadoras sobre Trump y las maquinaciones del mundo de la prensa sensacionalista, destinadas a mantenerlas en secreto. A pesar de todo el drama, al final, el juicio es sobre dinero que cambia de manos -transacciones comerciales- y si esos pagos se hicieron para influir ilegalmente en las elecciones de 2016.

El árido testimonio del viernes pareció poner a prueba la paciencia de los miembros del jurado en algunos momentos. Un miembro del jurado ahogó un bostezo mientras otro estiraba los brazos. Otros movían la mirada por la sala o miraban al techo.

Trump, que se mostró visiblemente enfadado durante gran parte del testimonio de Daniels, charló frecuentemente con sus abogados y leyó un montón de papeles en la mesa que tenía delante mientras los miembros del jurado escuchaban a testigos como trabajadores de AT&T y Verizon, que autentificaron registros telefónicos.

Al salir del tribunal, Trump abordó la acusación que está en el centro del caso: que falsificó los registros de su empresa para ocultar la naturaleza de los reembolsos de dinero por silencio a Cohen. Los abogados de Trump han retratado las entradas del libro mayor en cuestión en el caso como acciones pro forma, realizadas por un empleado de la Organización Trump.

“Un contable muy bueno marcó un gasto legal como un gasto legal”, dijo Trump. “Era un abogado, no un arreglador”, añadió, refiriéndose a Cohen.

De vuelta en el estrado de los testigos el viernes por la mañana estaba Madeleine Westerhout, una ex ayudante de la Casa Blanca de Trump. Los fiscales utilizaron el testimonio de Westerhout para detallar el proceso por el cual Trump recibía correo personal -incluidos cheques para firmar- mientras estaba en la Casa Blanca. Es relevante porque así es como recibió y firmó los cheques que reembolsaron a Cohen por el pago a Daniels, dicen los fiscales.

Mientras interrogaba a Westerhout, el abogado de Trump obtuvo un testimonio destinado a apoyar el argumento de la defensa de que a Daniels se le pagó para que guardara silencio con el fin de proteger a la familia de Trump, no a su campaña.

Westerhout dijo a los jurados que Trump estaba “muy molesto” cuando The Wall Street Journal publicó una historia en 2018 sobre el acuerdo de dinero por silencio con Daniels.

“Mi entendimiento fue que él sabía que sería hiriente para su familia”, dijo Westerhout, aunque reconoció que no recordaba que él lo dijera específicamente.

Los miembros del jurado también vieron publicaciones en las redes sociales que mostraban que Trump elogió inicialmente a Cohen después de que el entonces abogado fuera objeto de una investigación federal. Trump comenzó a atacarlo después de que Cohen se declarara culpable de violaciones de financiación de campaña, junto con otros delitos, y afirmó que Trump le dirigió para organizar el pago a Daniels. Trump nunca fue acusado de ningún delito relacionado con esa investigación federal.

La historia de Daniels sobre un supuesto encuentro sexual con Trump fue un elemento crucial para los fiscales, que buscan demostrar que el republicano y sus aliados enterraron historias poco favorecedoras en las últimas semanas de las elecciones presidenciales de 2016, en un esfuerzo por influir ilegalmente en la carrera.

Durante más de siete horas y media de testimonio, Daniels relató con detalles gráficos lo que dice que sucedió después de que ambos se conocieran en una salida de golf de celebridades en 2006 en Lake Tahoe, donde los patrocinadores incluían el estudio de cine para adultos donde ella trabajaba. Daniels explicó cómo sintió sorpresa, miedo e incomodidad, incluso cuando consintió en mantener relaciones sexuales con Trump.

Durante el combativo contrainterrogatorio, los abogados de Trump trataron de pintar a Daniels como una mentirosa y extorsionista que está tratando de derribar al ex presidente después de sacar dinero y fama de sus afirmaciones.

Después de que Daniels abandonara el estrado el jueves, los abogados de Trump presionaron para que se anulara el juicio por el nivel de detalles chabacanos que proporcionó, pero el juez denegó la petición.

Este caso penal podría ser el único de los cuatro contra el presunto candidato presidencial republicano que vaya a juicio antes de que los votantes decidan en noviembre si le envían de nuevo a la Casa Blanca. Trump se ha declarado inocente y se presenta como la víctima de un sistema judicial políticamente contaminado que trabaja para negarle otro mandato.