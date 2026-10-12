El presidente Donald Trump debe cancelar cualquier anuncio televisivo restante que haya sido pagado con dinero de los contribuyentes para promover su mensaje político, ordenó una jueza federal la noche del domingo, aun cuando el gobierno indicó que la campaña publicitaria estaba llegando a su fin.

La jueza de distrito Jennifer L. Rochon, en Nueva York, dio la razón a una coalición —que incluye al grupo de vigilancia no partidista Common Cause— que impugnó los anuncios y los calificó como un uso ilegal de fondos. Al conceder una orden de restricción temporal, le indicó al gobierno que debe cancelar cualquier anuncio restante, incluidos los programados para emitirse la noche del domingo.

“La parte demandada no deberá celebrar, renovar ni ampliar ningún acuerdo que autorice el desarrollo, la creación, la difusión, la colocación o la emisión de los anuncios impugnados” durante las dos semanas de vigencia de su orden, manifestó la jueza.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.