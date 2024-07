CHICAGO. Cientos de personas de una ciudad del sur de Illinois tuvieron que ser evacuadas el martes por la crecida de una presa, una de las consecuencias peligrosas de las inclemencias meteorológicas que azotaron el Medio Oeste durante la noche con lluvias torrenciales y tornados, y que golpearon con especial dureza la zona de Chicago.

Cientos de miles de personas se quedaron sin electricidad, e incluso los meteorólogos tuvieron que buscar un lugar seguro. El Servicio Meteorológico Nacional citó un tornado en Des Moines (Iowa), otro en Chicago y al menos otros cuatro en la zona de Chicago mientras las tormentas se sucedían el lunes por la tarde y durante la noche. La policía respondió a llamadas sobre postes de electricidad que se partieron en dos. Una mujer murió en Indiana tras caer un árbol sobre su casa el lunes por la noche.

PUBLICIDAD

“Oímos una ráfaga de viento que se levantó rápidamente y decidimos -mi tío decidió- que todos iríamos al sótano”, dijo Mihajlo Jevdosic, de 16 años, en Norridge, Illinois, donde los residentes intercambiaron historias de la tormenta. “Y cuando íbamos al sótano, oímos un gran golpe y el árbol cayó sobre la casa”.

La oficina del servicio meteorológico de Chicago dijo que los resultados preliminares indicaban que un tornado EF-1 golpeó un área de Chicago el lunes por la noche. El servicio meteorológico dijo que tornados EF-1 golpearon otras dos áreas de los suburbios de Chicago en Illinois. Se registraron tornados EF-0 en los suburbios de Chicago en Illinois e Indiana.

El agua desbordó una presa cerca de Nashville, Illinois, y los socorristas se desplegaron para asegurarse de que todos escapaban sanos y salvos. No se informó de heridos en la comunidad de 3,000 habitantes, al sureste de San Luis, pero una mujer fue rescatada tras informar de que estaba con el agua hasta la cintura en su casa, dijo Alex Haglund, portavoz de la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Washington.

Alrededor de 300 personas se encontraban en la zona de desalojo cerca del embalse de la ciudad, dijeron las autoridades. El resto de Nashville no estaba en peligro inminente por la rotura de la presa, pero las inundaciones repentinas en las carreteras crearon preocupación por los rescates acuáticos.

El agua empezó a bajar en Nashville el martes por la tarde. Pero Haglund dijo que los afectados no podrán volver a sus casas hasta el miércoles como pronto. La buena noticia: Ninguna de las casas parecía tener daños estructurales evidentes, dijo Haglund.

PUBLICIDAD

El gerente de la oficina de reparación de Zapp en Nashville dijo que 10 vehículos quedaron varados en el taller de automóviles. Un contenedor de basura detrás del negocio flotó por la autopista 15.

“Puedo decir que había 3 pies (1 metro) de agua en la oficina”, dijo Delsa King. “Iba a mover algunos vehículos, pero no pude encontrar las llaves en el agua de la inundación. ... El propietario lleva allí más de 30 años y nunca ha visto agua en el taller”.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, cayeron entre 12.7 y 17.8 centímetros de lluvia en un periodo de ocho horas. Se pronosticaban más lluvias torrenciales. Se cerró un largo tramo de la interestatal 64 en la zona de Nashville.

La presa, de 89 años de antigüedad, fue inspeccionada por última vez en 2021 y clasificada como de “alto riesgo”, lo que significa que su rotura podría causar la pérdida de al menos una vida, según el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. El estado de la presa no estaba disponible en los datos en línea.

Mientras las tormentas barrían la zona de Chicago a última hora del lunes, los empleados de una oficina suburbana del servicio meteorológico tuvieron que pasar las tareas de cobertura a un puesto de Michigan durante cinco minutos. La agencia informó de velocidades del viento en la región de hasta 120 km/h (75 mph).

“Tuvimos un área de rotación”, dijo el meteorólogo Zachary Yack, refiriéndose a las nubes de pared de rotación extrema. “Y se desarrolló justo cerca de nuestra oficina aquí en Romeoville, Illinois. ... Fuimos y nos pusimos a cubierto. Tenemos un refugio contra tormentas aquí”.

PUBLICIDAD

Carol Gillette dijo que oyó un estruendo que sonó “como una bomba” mientras los árboles destrozaban autos y casas en Oswego, Illinois.

“Todavía no he llamado al seguro. No sé por dónde empezar”, dijo Gillette a WBBM-TV.

Al mediodía, 215,000 clientes carecían de electricidad en Illinois, aunque la cifra era mucho mayor horas antes, según PowerOutage.us. Los aeropuertos O’Hare y Midway de Chicago informaron de docenas de cancelaciones de vuelos el martes por la mañana.

Una mujer de 44 años murió en Cedar Lake, Indiana, en la periferia sur del área de Chicago, después de que un árbol cayera sobre su casa, dijo la oficina del forense del condado de Lake. Se desconocía la causa exacta de la muerte.

El Departamento de Bomberos de Chicago dijo en la red social X que sólo hubo un herido grave en la tercera ciudad más grande del país, una persona que resultó herida cuando un árbol cayó sobre un coche.

Las tormentas también cortaron el suministro eléctrico a miles de personas en Ohio y Pensilvania y causaron daños en propiedades, árboles y tendidos eléctricos. No se registraron heridos.