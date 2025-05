Una jueza federal en Vermont ordenó el miércoles liberar a una científica nacida en Rusia e investigadora de la Universidad de Harvard mientras enfrenta un cargo de contrabando de embriones de rana a Estados Unidos.

Colegas y académicos también testificaron a favor de Kseniia Petrova, afirmando que está realizando investigaciones valiosas para avanzar en las curas para el cáncer.

“Es ciencia excelente”, declaró Michael West, científico y empresario en la industria biotecnológica, sobre los trabajos de investigación de Petrova.

Añadió que no la conoce, pero conoce su trabajo publicado, citando uno en el que ella explica que “al mapear el desarrollo embrionario, se pueden encontrar nuevas formas de intervenir en la biología de la regeneración y el envejecimiento”.

West afirmó que las habilidades de investigación médica de Petrova son muy solicitadas y que él mismo la contrataría “sin dudarlo”.

Petrova, de 30 años, está actualmente bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en Luisiana. Está prevista a ser trasladada a Massachusetts tan pronto como el viernes en preparación para una audiencia de fianza la próxima semana por el cargo de contrabando, dijeron los abogados en la corte.

“Estamos satisfechos de que la audiencia de hoy nos haya dado la oportunidad de presentar pruebas claras y convincentes de que Kseniia Petrova no llevaba nada peligroso o ilegal, y que los oficiales de aduanas en el Aeropuerto Internacional Logan no tenían autoridad legal para revocar su visa o detenerla”, declaró el abogado de Petrova, Gregory Romanovsky, en un comunicado. “En la audiencia de hoy, demostramos que Kseniia no es un peligro para la comunidad ni un riesgo de fuga, y no pertenece a la detención de inmigración”.

Petrova estaba de vacaciones en Francia, donde se detuvo en un laboratorio especializado en cortar secciones superfinas de embriones de rana y obtuvo un paquete de muestras para ser utilizado en investigaciones.

Al pasar por la aduanas en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston en febrero, Petrova fue interrogada sobre las muestras. Ella dijo a The Associated Press en una entrevista el mes pasado que no se dio cuenta de que los artículos necesitaban ser declarados y que no estaba tratando de introducir nada de contrabando en el país. Después de un interrogatorio, se le informó que su visa estaba siendo cancelada.

Después de ser detenida por funcionarios de inmigración, presentó una petición en Vermont solicitando su liberación. Fue detenida brevemente en Vermont antes de ser trasladada a Luisiana.

Petrova fue acusada de contrabando a principios de este mes cuando la jueza Christina Reiss en Burlington fijó la fecha de audiencia sobre su petición. Reiss dictaminó el miércoles que las acciones de los oficiales de inmigración fueron ilegales, que Petrova no representaba un peligro y que los embriones no eran vivos, no eran peligrosos y “no representaban una amenaza para nadie”.

El abogado de Petrova, Gregory Romanovsky, había solicitado a Reiss que emitiera una orden para impedir que ICE la volviera a detener si es liberada de la detención en Massachusetts.

Reiss dijo que era reacia “a prohibir a una agencia ejecutiva emprender acciones futuras que son inciertas” y confiaría en los comentarios del abogado del Departamento de Justicia Jeffrey Hartman, de que el gobierno no tiene intención en este momento de volver a arrestar a Petrova.

Romanovsky había dicho que los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza no tenían base legal para cancelar la visa de Petrova y detenerla.

El Departamento de Seguridad Nacional había dicho en un comunicado en la plataforma de redes sociales X que Petrova fue detenida después de “mentir a los oficiales federales sobre llevar sustancias al país”. Alegan que los mensajes en su teléfono “revelaron que planeaba pasar los materiales por la aduana sin declararlos”.

Harvard había dicho en un comunicado que la universidad “continúa monitoreando la situación”.