WASHINGTON. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la persona más joven en ocupar este cargo, dejará la administración Trump a finales de mes para dedicar más tiempo a su joven familia.

Leavitt, de 28 años, calificó su decisión de “agridulce” en una publicación en redes sociales el miércoles, poco después de que el presidente Donald Trump anunciara su renuncia. Recientemente había regresado al podio de la Casa Blanca tras el nacimiento de su segunda hija, Viviana, en mayo. También tiene un hijo de dos años.

“La verdad es que, desde que regresé a la Casa Blanca tras el nacimiento de mi hija, he sentido en mi corazón que no puedo ser la mejor madre que mis dos hijos pequeños merecen mientras le dedico el tiempo, la energía y la atención constantes que exige el cargo de Secretaria de Prensa de la Casa Blanca; y por eso, finalmente, he tomado la agridulce decisión de dejar la Casa Blanca y comenzar un nuevo capítulo en mi vida”, escribió Leavitt.

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Trump no dio detalles sobre quién podría reemplazarla en este puesto de alto perfil. En una publicación en redes sociales, afirmó que su decisión de irse es algo que “¡entiendo y respeto totalmente!” e indicó que seguiría teniendo un papel importante en su entorno.

“Karoline será ahora una de mis principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano, mientras trabajamos para desafiar la historia y ganar de forma contundente las elecciones de mitad de mandato”, escribió el presidente.

Leavitt trabajó como portavoz de MAGA Inc., un super PAC que apoya a Trump, antes de unirse a su campaña de 2024. En 2022, se postuló para el Congreso en Nuevo Hampshire, ganando las primarias republicanas con diez candidatos antes de perder las elecciones generales ante el congresista demócrata Chris Pappas.

Durante el primer mandato de Trump, Leavitt trabajó como asistente en la oficina de prensa de la Casa Blanca. Posteriormente, se convirtió en directora de comunicaciones de la congresista republicana de Nueva York, Elise Stefanik.

Leavitt ofrecía ruedas de prensa desde la sala de prensa de la Casa Blanca con menos frecuencia que algunos de sus predecesores recientes. Trump, quien interactúa regularmente con los periodistas durante los eventos de la Casa Blanca y sus viajes, principalmente enviaba a Leavitt a Fox News y otros medios de comunicación conservadores para promover su agenda y atacar a los demócratas y a los principales medios de comunicación.

Entre los secretarios de prensa del primer mandato de Trump se encontraban Sean Spicer y Sarah Huckabee Sanders, conocidos por sus constantes discusiones con los periodistas. Otra, Stephanie Grisham, nunca ofreció una rueda de prensa. Su sucesora, Kayleigh McEnany, solía sermonear a los medios de comunicación durante sus comparecencias en la sala de prensa.