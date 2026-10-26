Dos entidades enfocadas en la defensa de la libertad de expresión y de prensa vinculadas a las universidades de Columbia y Yale han presentado una demanda contra la Casa Blanca por sus vetos a CNN, MS NOW y Politico, que se suma a la que ya plantearon esos tres medios de comunicación.

El nuevo requerimiento ha sido presentado por el Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia y la Freedom & Information Access Clinic de la Facultad de Derecho de Yale ante un tribunal federal de Manhattan.

La demanda argumenta que los perjuicios derivados de las prohibiciones que decretó el presidente, Donald Trump, privan a los estadounidenses de sus derechos amparados en la Primera Enmienda de la Constitución.

El pasado 18 de septiembre, Trump anunció que CNN, MS NOW y Politico serían vetados de la Casa Blanca por publicar lo que él denominó “noticias falsas”.

La demanda que las tres cabeceras presentaron después ha deparado de momento ordenes para restringir temporalmente dicho veto.

A pesar de esas intervenciones, a la CNN se le ha impedido viajar a bordo del Air Force One junto a Trump y la Casa Blanca ha imposibilitado que el corresponsal de The Independent, Andrew Feinberg, fuera el representante designado del grupo de cobertura conjunta -conocido como “pool”- de prensa escrita después de que la semana pasada mantuviera tensos intercambios con el presidente.