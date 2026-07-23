El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este jueves un 6.17 %, hasta los 92.19 dólares el barril, después de una nueva escalada del conflicto en Oriente Medio tras el ataque de los rebeldes hutíes contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 5.36 dólares con respecto al cierre anterior.

El crudo volvió a superar niveles no alcanzados desde principios del mes pasado.

El precio del crudo ya superó los 90 dólares al inicio de la jornada después de que las milicias de los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, reivindicaran ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

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Tras varios días de tensiones con Arabia Saudí, que respalda al Gobierno yemení y es aliado de Washington, los bombardeos amenazan con convertir en otro escenario del conflicto al estrecho de Bab al Mandeb, la puerta al mar Rojo.

Este enclave se ha convertido en una de las principales rutas alternativas al estrecho de Ormuz, una de las vías principales para el comercio mundial del crudo, que Irán mantiene bloqueada tras reanudar EE. UU. las hostilidades.

Lejos de rebajar las tensiones, el presidente de EE. UU., Donald Trump, que sopesa lanzar un “ataque masivo” contra Irán, que sería mayor que el comenzó el pasado 28 de febrero pasado y que dio lugar a la guerra actual.

Según dijo en una entrevista telefónica con el diario digital Axios, los iraníes “quieren negociar” un acuerdo nuclear que ponga fin al conflicto, aunque considera que aún no están preparados para un pacto.

“Todavía no han sufrido lo suficiente”, expresó el mandatario.

Además, los ataques entre Ucrania y Rusia en el mar Negro dificultan aún más que se pueda encontrar una solución para salvar las exportaciones mientras el crudo procedente de Oriente Medio está bloqueado.