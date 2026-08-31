La Cámara de Representantes de Estados Unidos retoma este lunes sus sesiones tras un receso de verano de cinco semanas, con la atención puesta en la aprobación de un proyecto presupuestario que evite un cierre del Gobierno a finales de septiembre por falta de fondos.

Se espera que el presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, aliado del presidente Donald Trump, someta esta semana a votación un procedimiento acelerado para aprobar una extensión del presupuesto federal, que requeriría una mayoría de dos tercios.

De no aprobarse una nueva financiación, la Administración federal agotará sus fondos el próximo 30 de septiembre, aunque tanto los republicanos como la oposición demócrata parecen comprometidos a alcanzar un acuerdo que permita prolongarlos al menos hasta después de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

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A principios de agosto, antes del receso estival, el Senado aprobó ya una resolución para mantener abierto el Gobierno al menos hasta el 11 de diciembre.

Un cierre del Gobierno deja sin sueldo a miles de empleados federales, afecta al funcionamiento de las principales agencias del país e incluso puede generar disrupciones en el tráfico aéreo.

La oposición demócrata provocó el año pasado el cierre de Gobierno más largo de la historia, de 43 días, ante la falta de acuerdo con los republicanos para extender los subsidios de los planes de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare.

A principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tuvo que cerrar por falta de financiación, después de que los demócratas bloquearan los fondos en protesta por la muerte de dos ciudadanos a manos de agentes federales durante redadas migratorias en Minesota.

En las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre estará en juego la mayoría republicana en el Congreso, que respalda la agenda de la Administración de Trump.