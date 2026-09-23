¿Otro huracán más?

El Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) en Miami envió un mensaje directo a los residentes y visitantes de las islas hawaianas en el Pácifico central. Y es que tienen que estar pendientes al desarrollo de la depresión tropical 15 porque podría dejar catastróficas cantidades de lluvia en las islas que han sido azotadas ya varias veces este año por ciclones tropicales.

Se espera que parte del estado esté bajo alerta de tormenta tropical o huracán, más tarde hoy.

A las 5:00 a.m. (hora de Hawái), el centro del sistema se encontraba cerca de la latitud 14.5° norte y longitud 154.4° oeste, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 6 millas por hora (9 km/h).

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26 Fotos Inundaciones repentinas y fuertes vientos aislaron comunidades ya de por sí remotas.

Los meteorólogos esperan que mantenga ese movimiento durante aproximadamente un día, antes de girar bruscamente hacia el norte y noreste entre el jueves y el resto de la semana. De mantenerse la trayectoria prevista, el ciclón se aproximará a la Isla Grande de Hawái entre el viernes y el sábado.

Actualmente, la depresión registra vientos máximos sostenidos de 35 mph (55 km/h) y una presión mínima central de 1004 milibares. Se pronostica que llegue a ser un huracán mayor en 72 horas.

No obstante, la principal amenaza será la lluvia extrema, especialmente sobre la Isla Grande y Maui.

Se espera que el centro del sistema pase al sur de las islas, pero que deje más de dos pies de lluvia en las zonas más altas del estado. ( Captura )

El NHC pronostica:

Isla Grande de Hawái: entre 15 y 20 pulgadas de lluvia, con máximos de hasta 35 pulgadas.

Maui: entre 5 y 10 pulgadas, con acumulaciones aisladas de hasta 20 pulgadas.

Resto del archipiélago: entre 1 y 3 pulgadas, con máximos de 6 pulgadas.

Los expertos advirtieron que estas precipitaciones podrían provocar inundaciones catastróficas con riesgo para la vida, además de deslizamientos de tierra, especialmente en zonas montañosas y de terreno escarpado.

12 Fotos Fuertes vientos, lluvias y oleaje provocaron apagones, árboles caídos y daños en carreteras de Kauai y Oahu, mientras las autoridades evaluaban el impacto del sistema.

Aunque la trayectoria exacta aún podría variar, el Centro Nacional de Huracanes señaló que existe un riesgo creciente de impactos por vientos fuertes en las islas hawaianas.

Además, el oleaje generado por la depresión comenzará a afectar las costas orientadas al este y al sur de la Isla Grande desde el viernes, extendiéndose gradualmente hacia el resto del archipiélago durante el fin de semana.

Estas marejadas podrían producir resacas peligrosas y corrientes marinas potencialmente mortales, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los boletines del Servicio Nacional de Meteorología y evitar las playas cuando las condiciones comiencen a deteriorarse.

En agosto, los huracanes Lala y Lowell pasaron lo suficientemente cerca de las islas para provocar daños, principalemnte por la lluvia.