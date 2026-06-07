Un padre murió mientras intentaba proteger a su hija adolescente de una agresión que escaló a un violento tiroteo en la ciudad de Concord, en Carolina del Norte, según informaron las autoridades.

De acuerdo con información suministrada por el Departamento de Policía de Concord y difundida por la filial de la cadena ABC, WSOC-TV, Keshaun Degraffenreid, de 17 años, sostuvo una discusión con su novia, una adolescente de 16 años, por motivos que no han sido revelados. La disputa presuntamente se tornó violenta cuando el joven comenzó a agredir a la menor. Al percatarse de lo que ocurría, el padre de la adolescente, Lester Jones, de 47 años, intervino para defender a su hija. Fue entonces cuando, según la investigación, Degraffenreid sacó un arma de fuego y abrió fuego contra ambos.

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Jones murió en la escena mientras intentaba proteger a su hija. La adolescente, por su parte, fue transportada a un hospital con heridas graves.

“La víctima de 47 años recibió un disparo mientras intentaba intervenir. El sospechoso realizó múltiples disparos durante el incidente, causando heridas graves a la víctima de 16 años”, lee el informe de la Policía publicado por ABC.

Tras el tiroteo, las autoridades indicaron que el sospechoso huyó del lugar. Sin embargo, fue localizado poco después en una calle cercana y arrestado tras una breve persecución a pie.

Degraffenreid permanece encarcelado sin derecho a fianza y está siendo procesado como adulto. Enfrenta cargos por asesinato en primer grado, agresión con un arma mortal con intención de matar y causar lesiones graves, violencia doméstica en grado menor y resistencia al arresto. Además, las autoridades le radicaron cargos adicionales por posesión de marihuana y posesión de parafernalia relacionada con drogas.