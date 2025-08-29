Los padres de los dos estudiantes asesinados en una iglesia de Minneapolis se pronunciaron por primera vez el jueves por la tarde, con algunos haciendo un llamado a la comunidad afectada para que atienda las causas fundamentales de los tiroteos que tienen como objetivo las escuelas.

Fletcher Merkel, de 8 años, y Harper Moyski, de 10, fueron asesinados la mañana del miércoles cuando un tirador abrió fuego durante una misa a la que asistían cientos de estudiantes de la Escuela Católica Annunciation.

Las autoridades de la ciudad elevaron a 15 el número de niños heridos, cuyas edades van de 6 a 15 años. Tres feligreses de alrededor de 80 años también resultaron heridos. Solo una persona —una niña— se encontraba en condición crítica.

Un llamado a la acción

En un comunicado emitido el jueves, los padres de Harper describieron a la niña como “una pequeña de 10 años brillante, alegre y profundamente amada” que era “adorada” por su hermana menor.

Harper Moyski. ( The Associated Press )

“Como familia estamos destrozados y las palabras no pueden capturar la profundidad de nuestro dolor”, se lee en el comunicado.

Los padres de la menor indicaron que se enfocaban en la recuperación tras el tiroteo, pero agregaron que esperaban que la memoria de Harper impulsara acciones que pudieran prevenir futuros tiroteos.

“Ninguna familia debería tener que soportar este tipo de dolor”, escribieron los padres de Harper. “Instamos a nuestros líderes y comunidades a tomar medidas significativas para abordar la violencia con armas de fuego y la crisis de salud mental en este país”.

Recordado por su vida, no por su muerte

El padre de Fletcher Merkel, Jesse Merkel, leyó entre lágrimas un comunicado el jueves frente a la iglesia donde su hijo fue asesinado, diciendo que el niño de ocho años amaba a su familia y amigos y disfrutaba de la pesca, la cocina y cualquier deporte.

Fletcher Merkel. ( The Associated Press )

Debido a las acciones del tirador, Merkel dijo: “nunca podremos abrazarlo, hablar con él, jugar con él ni verlo crecer en el maravilloso joven que estaba en camino de convertirse”.

“Por favor recuerden a Fletcher por la persona que fue y no por el acto que terminó con su vida”, dijo Merkel.

Aun mientras lamentaba la pérdida de su hijo, expresó su agradecimiento por las “rápidas y heroicas acciones” de adultos y estudiantes dentro de la iglesia, sin las cuales “esto podría haber sido una tragedia de magnitudes mucho mayores”.

Actos de heroísmo

Los médicos y las autoridades de Minneapolis coincidieron con Merkel durante todo el jueves, describiendo la angustiosa huida que los niños y maestros enfrentaron, así como los heroicos rescates que salvaron innumerables vidas.

Cuando una de las estudiantes lesionadas durante el tiroteo se sometió a una tomografía computarizada el miércoles, estaba visiblemente angustiada.

Sin dudarlo, una enfermera del hospital que no estaba asignada a responder al evento de múltiples víctimas se quedó junto a la niña durante todo el procedimiento, a pesar de que los protocolos de seguridad indican que el personal médico debe salir de la sala para evitar la exposición a la radiación.

La enfermera “se colocó un pequeño chaleco de plomo, permaneció allí, le tomó la mano y sujetó su cabello mientras pasaba por los escáneres para que no tuviera que hacerlo sola”, dijo el doctor Jon Gayken, uno de los cirujanos de trauma del Hennepin County Medical Center.

Varios primeros respondedores médicos —muchos de los cuales estaban a solo unas cuadras de la iglesia— tienen hijos inscritos en la escuela católica, anunciaron las autoridades el jueves.

“Esas son el tipo de cosas que presenciamos ayer”, dijo Gayken.

A pesar de la inimaginable tragedia, Gayken señaló que las víctimas fueron mucho menos de lo que podrían haber sido.

Niños siguen entrenamiento de tirador activo

Marty Scheerer, jefe de los Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Hennepin, destacó a los “héroes no reconocidos”, como los niños y maestros de la iglesia que siguieron sus entrenamientos de seguridad para situaciones de tirador activo, pese al caótico e incesante tiroteo.

Los niños “protegiendo a otros niños” a menudo “se acostaban en el piso y se cubrían unos a otros” mientras los maestros guiaban a los menores a lugares seguros.

“Eso fue clave”, dijo Scheerer.

El primer oficial de policía ingresó a la iglesia “sin dudar” solo minutos después de que la llamada al 911 reportara el tiroteo, dijo el jefe de Policía de Minneapolis, Brian O’Hara.

Los feligreses le dijeron a O’Hara que era “la primera vez que los niños y otras personas allí tuvieron alguna sensación de que podrían estar a salvo y sobrevivir”.

Cuando los oficiales ingresaron a la iglesia, encontraron a niños “con sangre encima, no porque estuvieran heridos, sino por la presión arterial de otros niños”, dijo O’Hara en una conferencia de prensa posterior.

“Habrá innumerables lecciones de valentía, desde los niños más pequeños hasta los adultos mayores”, agregó O’Hara.