“Una pesadilla”: Director escolar describe tiroteo que dejó dos niños muertos en Minneapolis
Los estudiantes y maestros asistían a una misa cuando el tirador abrió fuego.
PUBLICIDAD
El director de la escuela católica de La Anunciación de Minneapolis, Matt Dubois, describió hoy como “una pesadilla” los momentos vividos durante el ataque perpetrado por un tirador que disparó a los asistentes a una misa de principio de curso, matando a dos niños y dejando 17 heridos, 14 de ellos menores de edad.
“En segundos comenzó la situación, nuestros maestros fueron héroes. Los niños se agacharon. Los adultos protegían a los niños. Los niños mayores protegían a los menores”, dijo Dubois durante una conferencia de prensa frente a la escuela.
Los niños y profesores asistían a una misa cuando un tirador, identificado como Robert Westman, abrió fuego con tres armas diferentes a través de las ventanas de la iglesia del colegio, provocando la muerte de dos niños, uno de 8 y otro de 10 años.
Relacionadas
“Esto es una pesadilla (...) cuando planeamos este año escolar, escogimos intencionalmente como tema unas palabras del capítulo 29 del profeta Jeremías: ‘un futuro lleno de esperanza’. Hoy no hay nada que pueda llenarnos de esperanza”, agregó el director del centro escolar.
La escuela de La Anunciación es un colegio católico que atiende a estudiantes desde 5 a 14 años, según su web oficial.
La senadora demócrata de Minnesota, Tina Smith, indicó por su parte a medios locales que la escuela está “muy comprometida con la comunidad y muy conectada con el barrio” y que es conocida por “su activismo”.
El director del Buró Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, confirmó la identidad de Westman, de 23 años, y agregó que el atacante se quitó la vida después del ataque y que no tenía antecedentes penales.
Las autoridades policiales han informado que los 17 heridos, 14 niños y tres personas en torno a los 80 años, están fuera de peligro.
La Casa Blanca ha ordenado a todos los edificios públicos y militares colocar la bandera de los Estados Unidos a media asta como señal de solidaridad con las familias de las víctimas y la medida permanecerá vigente hasta el atardecer del 31 de agosto.