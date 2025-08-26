RIVERSIDE, California. Los padres de un niño de 7 meses desaparecido en el sur de California han sido acusados de asesinato.

La fiscalía del condado de Riverside acusó a Jake Haro, de 32 años, y a su esposa, Rebecca Haro, de 41, por la muerte de su hijo Emmanuel, según los documentos judiciales presentados el martes.

También se les acusa de presentar un informe policial falso, lo que constituye un delito menor.

El niño no ha sido encontrado y las autoridades creen que está muerto.

Los Haro tenían previsto comparecer ante el tribunal el martes, pero su comparecencia se retrasó hasta el 4 de septiembre. Cada uno de ellos tiene una fianza de un millón de dólares, según muestran los registros judiciales en línea.

Se dejó un mensaje a Brian Cosgrove, que figuraba como abogado defensor en los registros del caso.

Los fiscales del condado de Riverside dijeron que no darían más información hasta la rueda de prensa del miércoles.

La semana pasada, la pareja pidió ayuda al público para encontrar a su hijo. Fueron arrestados el viernes, poco más de una semana después de que Rebecca Haro dijera a las autoridades que estaba cambiando el pañal a su hijo fuera de una tienda en la comunidad de Yucaipa, en el condado de San Bernardino, cuando fue agredida y quedó inconsciente. Ella dijo a los agentes que cuando se despertó, su hijo había desaparecido.

Las autoridades dijeron en un comunicado que más tarde confrontaron a Rebecca Haro por las inconsistencias en su relato y que ella se negó a cooperar. El Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino se negó a discutir cuáles eran esas inconsistencias.

Las autoridades registraron la casa de la familia en la comunidad de Cabazon, en el condado de Riverside. Durante el fin de semana, también buscaron el cuerpo del niño cerca de una autopista, en presencia de su padre, vestido con un mono de preso. El Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino dijo que no describiría la presencia de Jake Haro durante la búsqueda como “prestación de asistencia”, pero se negó a proporcionar información adicional.

Jake Haro fue condenado por maltrato infantil en 2023 y se le exigió que se inscribiera en un programa de tratamiento de maltrato infantil, según muestran los registros judiciales. Su abogado en ese caso, Vincent Hughes, declaró la semana pasada al periódico Sun que no creía que los Haro fueran responsables de la desaparición de su hijo.

Hughes no respondió inmediatamente a los mensajes enviados el martes por The Associated Press en busca de comentarios.

Rebecca Haro declaró al Press-Enterprise en una entrevista en la cárcel el pasado fin de semana que su marido no haría daño a un bebé y que quería encontrar a su hijo.

“Quiero salir a buscar a mi bebé”, afirmó.