Dos hombres negros acusados erróneamente de matar a una mujer blanca embarazada en un caso de alto perfil en Boston en 1989 han recibido un acuerdo de $150,000 por parte de la ciudad, dos años después de que la alcaldesa emitiera una disculpa formal.

Alan Swanson y Willie Bennett fueron señalados injustamente como sospechosos de la muerte de Carol Stuart, cuyo esposo afirmó que ambos habían sido baleados durante un intento de robo de auto por parte de un hombre negro armado.

Según informaron el martes funcionarios de la ciudad, Bennett recibirá $100,000 del acuerdo y Swanson $50,000.

Sin embargo, Charles Stuart fue quien en realidad orquestó el asesinato de su esposa, Carol Stuart, cuando salían de una clase de preparación para el parto. Ella recibió un disparo en la cabeza y murió al día siguiente, mientras que su bebé, que fue sacado por cesárea, falleció 17 días después.

PUBLICIDAD

Charles Stuart, también blanco, recibió un disparo en el pecho pero sobrevivió. Murió unos meses después al lanzarse desde un puente, cuando su versión de los hechos comenzó a desmoronarse.

Mientras tanto, el caso provocó una ofensiva policial en un vecindario tradicionalmente afroamericano, lo que intensificó las tensiones raciales en la ciudad.

La policía arrestó primero a Swanson, antes de descartarlo como sospechoso, y luego detuvo a Bennett. Stuart identificó a Bennett como el atacante, pero ninguno de los dos hombres fue acusado formalmente.

En 2023, la alcaldesa Michelle Wu se disculpó por el sufrimiento que los hombres enfrentaron y el daño causado a la comunidad negra.“Lo que se les hizo fue injusto, incorrecto, racista y estuvo mal”, afirmó.