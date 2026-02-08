TUCSON, Arizona. Savannah Guthrie les dijo el sábado a los posibles secuestradores de su madre, Nancy Guthrie, que la familia está dispuesta a pagar por su regreso sano y salvo, mientras la frenética búsqueda de la mujer de 84 años entra en su séptimo día.

“Recibimos su mensaje y lo entendemos. Les rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella”, dijo en un video publicado en redes sociales, acompañada por sus hermanos. “Esta es la única manera en que tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos”.

No quedó claro de inmediato si la veterana presentadora del programa “Today” de NBC se refería a un nuevo mensaje de alguien que podría haber secuestrado a Nancy Guthrie. Associated Press contactó al FBI y al Departamento del Sheriff del Condado de Pima para obtener más detalles. La estación de televisión de Tucson, KOLD, informó el viernes que recibió un mensaje por correo electrónico relacionado con el caso Guthrie, cuyo contenido no pudo revelar. El FBI afirmó tener conocimiento de un nuevo mensaje y que estaba revisando su autenticidad.

PUBLICIDAD

No se identificaron sospechosos

Los investigadores creen que Nancy Guthrie fue secuestrada contra su voluntad de su casa en las afueras de Tucson el fin de semana pasado. Las pruebas de ADN mostraron que la sangre hallada en el porche de Guthrie coincidía con la suya, según declaró el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos. Las autoridades no han identificado a ningún sospechoso ni descartado a nadie.

El sheriff expresó su frustración el viernes porque una cámara en la casa de Nancy Guthrie no pudo capturar imágenes de nadie el día de su desaparición.

Los investigadores descubrieron que la cámara del timbre de la casa se desconectó la madrugada del domingo y que los datos del software registraron movimiento en la casa minutos después. Sin embargo, Nancy Guthrie no tenía una suscripción activa, por lo que no se pudo recuperar ninguna de las imágenes. “Es preocupante, de hecho, casi decepcionante, porque uno se ha hecho ilusiones”, declaró Nanos a The Associated Press en una entrevista. “Bueno, ellos tienen una imagen. ‘Bueno, nosotros sí, pero no’”.

El presidente Donald Trump, hablando a bordo del Air Force One el viernes, afirmó que la investigación iba “muy bien”.

“Tenemos algunas pistas que creo que son muy sólidas”, declaró Trump, camino a su residencia en Florida. “Tenemos información que podría salir a la luz pronto”.

Investigadores regresan al lugar de los hechos

El viernes regresaron al vecindario de Nancy Guthrie.

El departamento del sheriff publicó en redes sociales que el acceso estaba restringido a la calle frente a la casa para dar espacio a los investigadores. Se ordenó a los periodistas que se encontraban allí que se retiraran.

PUBLICIDAD

La Asociación de Catalina Foothills, un grupo vecinal, informó a los residentes en una carta que las autoridades reanudarían las búsquedas en la zona de inmediato. “Sé que todos nos unimos en nuestra incredulidad y tristeza colectivas, y agradecemos enormemente su disposición a hablar con las fuerzas del orden, compartir imágenes de las cámaras y permitir registros en sus propiedades”, declaró el presidente de la asociación en la carta.

El sheriff declaró el jueves que los investigadores no han desistido de intentar recuperar las grabaciones de las cámaras.

“Ojalá la tecnología fuera tan sencilla como creemos: aquí tienes una foto, aquí tienes a tu villano. Pero no lo es”, declaró Nanos a AP. “Hay información que nos llega de estos grupos tecnológicos que dicen: ‘Esto es lo que tenemos y ya no podemos conseguir más’”.

Estación de televisión recibe nota

El sheriff también afirmó no tener información nueva sobre la nota a la estación de televisión ni sobre otras supuestas cartas de rescate enviadas a algunos medios de comunicación, y añadió que el FBI se está encargando de esa parte de la investigación.

Mientras tanto, la preocupación por el estado de salud de Nancy Guthrie ha aumentado, ya que las autoridades afirman que necesita medicamentos esenciales a diario. Se dice que lleva un marcapasos y que ha lidiado con hipertensión y problemas cardíacos, según el audio del operador del sheriff en broadcastify.com.

“Su estado, me imagino, empeora día a día”, dijo Nanos. “Necesita medicación. Y no tengo forma de saber si se la están suministrando”.

PUBLICIDAD

Súplicas de la familia

Savannah Guthrie y sus hermanos publicaron un mensaje de video el miércoles, en el que indicaban que estaban dispuestos a hablar, pero que querían una prueba de vida. Camron Guthrie repitió lo mismo en un video el jueves.

No está claro si todas las notas de rescate eran idénticas. Heith Janke, jefe del FBI en Phoenix, dijo que los detalles incluían una exigencia de dinero con una fecha límite que vencía el jueves por la noche y una segunda fecha límite para el lunes si no se cumplía la primera. Al menos una nota mencionaba un reflector en la casa de Guthrie y un reloj Apple, dijo Janke.

El secuestro ha captado la atención de los estadounidenses, incluido Trump, quien dijo que estaba ordenando a las autoridades federales que colaboraran en la investigación.