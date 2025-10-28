BOSTON. Un hombre de India apuñaló a dos adolescentes con un tenedor, abofeteó a una pasajera y a un miembro de la tripulación y simuló dispararse a sí mismo durante un vuelo internacional, informaron las autoridades.

El vuelo de Chicago a Alemania el sábado fue desviado a Boston, donde el hombre de 28 años fue arrestado y acusado de un cargo de asalto con un arma peligrosa.

Según la fiscalía federal, un pasajero de 17 años se despertó para encontrar al hombre de pie sobre él. El hombre lo apuñaló en la clavícula con un tenedor y luego apuñaló a otro joven de 17 años en la cabeza, causándole una laceración. El primer adolescente, que no resultó herido porque llevaba un suéter grueso, dijo a los investigadores que había intercambiado saludos con el hombre sentado a su lado durante el embarque, pero que no había interactuado con él de otra manera, según la denuncia penal.

El hombre, que ingresó a Estados Unidos con una visa de estudiante, no tiene un estatus migratorio legal, informaron autoridades.

Hasta el momento no hay un abogado registrado para el hombre en el sistema judicial federal.