DALLAS. El pastor de una megaiglesia de Texas ha dimitido después de que una mujer dijera que abusó sexualmente de ella en múltiples ocasiones en la década de 1980, comenzando cuando tenía 12 años.

La junta de ancianos de la Iglesia Gateway dijo en un comunicado el martes que habían aceptado la renuncia de Robert Morris, el pastor principal y fundador de la iglesia. La junta dijo que había contratado a un bufete de abogados para llevar a cabo una revisión independiente para asegurarse de que “tienen una comprensión completa de los acontecimientos” de 1982 a 1987.

Las acusaciones salieron a la luz el viernes en el blog de vigilancia religiosa The Wartburg Watch. Cindy Clemishire declaró el sábado en una entrevista a The Dallas Morning News que conoció a Morris en 1981, cuando éste era predicador itinerante y comenzó a predicar en la iglesia de su familia en Oklahoma. Dijo que Morris, su mujer y su hijo se hicieron muy amigos de su familia. Ella dijo que él estaba en su casa en 1982 cuando le pidió que fuera a su habitación. Le dijo que se tumbara en su cama y empezó a tocarla de forma inapropiada, dijo Clemishire, que ahora tiene 52 años.

Según ella, los abusos continuaron durante los cuatro años y medio siguientes. The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sufrido agresiones sexuales a menos que las denuncien públicamente, como ha hecho Clemishire.

Cuando The Christian Post le preguntó sobre las acusaciones, Morris, de 62 años, dijo en una declaración a la publicación que cuando tenía poco más de 20 años estuvo “involucrado en un comportamiento sexual inapropiado con una joven en una casa en la que me estaba quedando”.

“Eran besos y caricias y no relaciones sexuales, pero estaba mal”, dijo en el comunicado. “Este comportamiento ocurrió en varias ocasiones durante los años siguientes”.

La junta dijo que antes del viernes, “no tenían todos los hechos de la relación inapropiada entre Morris y la víctima, incluyendo su edad en ese momento y la duración del abuso”. Dijeron que su comprensión de la “relación extramatrimonial” que Morris había discutido muchas veces a lo largo de su ministerio no era que se trataba de “abuso de una niña de 12 años de edad”.

La iglesia, con sede en Southlake, un suburbio de Dallas, fue fundada por Morris en el año 2000, tiene varias sedes en la zona y afirma que más de 100,000 personas acuden a ella cada fin de semana. Morris, el pastor fundador, ha sido políticamente activo. Fue uno de los miembros del consejo asesor evangélico del expresidente Donald Trump. La iglesia recibió a Trump en su campus de Dallas en 2020 para una discusión sobre las relaciones raciales y la economía.

Morris no respondió inmediatamente el martes a una solicitud de comentarios enviada a su correo electrónico en la iglesia.