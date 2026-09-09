Un pastor de Minnesota murió luego de sufrir una grave lesión en la médula espinal mientras se encontraba a bordo de un crucero en Italia para celebrar la boda de su hijo.

Según información publicada por The Sun y People, Stephen Junker viajaba a bordo del Sun Princess, operado por Princess Cruises, cuando fue encontrado boca abajo e inconsciente en una piscina del barco. El incidente ocurrió el pasado 16 de agosto, durante el viaje que realizaba con motivo de la boda de su hijo.

La Guardia Costera italiana trasladó a Junker a un hospital en la cercana ciudad de Nápoles, donde fue atendido en la unidad de cuidados intensivos y conectado a un ventilador. Los médicos determinaron que había sufrido una “compresión severa de la médula espinal a nivel C3-C4 del cuello”, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia. Además, recibió tratamiento por una infección de Staphylococcus aureus resistente a múltiples medicamentos que, según su familia, probablemente se originó a raíz del casi ahogamiento.

PUBLICIDAD

Pastor Stephen Junker y su familia. ( Fotocaptura )

Una lesión de la médula espinal puede provocar cambios permanentes en la fuerza, la sensibilidad y otras funciones del cuerpo. Cuando la lesión es grave, puede causar parálisis, según explica Mayo Clinic. En el caso de Junker, sus médicos determinaron después de la cirugía que quedaría tetrapléjico si sobrevivía.

Junker, de 58 años, era pastor de la iglesia luterana Chippewa, en Brandon, Minnesota. Tras el accidente, su familia creó una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos de su tratamiento médico.

Posteriormente, fue trasladado a Mayo Clinic, en Rochester, Minnesota, donde continuó recibiendo atención médica. Junker murió el 4 de septiembre a los 58 años, tras permanecer varias semanas luchando por recuperarse de las lesiones sufridas en el crucero.